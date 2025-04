Google Maps: Assistant Driving Mode wurde eingestellt – Navigation verliert einige wichtige Funktionen

Über mehrere Jahre wurde der Google Assistant Driving Mode entwickelt, der trotz großer Ambitionen niemals so wirklich in Fahrt kommen wollte. Das wird diesem speziellen Fahrmodus für Google Maps auch nicht mehr vergönnt sein, denn nun wird dieser im Rahmen der Assistant-Einstellung weitestgehend zurückgefahren. Bei vielen Nutzern sind die wichtigsten Funktionen bereits verschwunden.



Was gab es nicht für große Erwartungen an den Google Assistant Driving Mode, der auf dem Höhepunkt des damaligen Google Assistant-Hypes entstanden ist und so manches Produkt ersetzen sollte – inklusive Android Auto auf dem Smartphone. Daraus geworden ist bekanntlich nichts und schlussendlich ist der Modus nach langen Verschiebungen und Zusammenstauchungen lediglich ein Aufsatz für die Google Maps Navigation am Smartphone geworden.

Der Google Assistant Driving Mode zeichnete sich durch eine Assistant-Leiste am unteren Rand der Navigation sowie den Zugriff auf Apps und den Medienplayer aus. Die Apps sind schon vor längerer Zeit verschwunden und jetzt gilt dies auch für das Assistant-Mikrofon sowie den Zugriff auf den Medienplayer. Bei vielen Nutzern ist diese zusätzliche Leiste bereits verschwunden und es ist nicht davon auszugehen, dass es sich um einen Bug handelt.

Fraglich ist, ob ein solcher Modus noch einmal zurückkehren wird. Denn die Einstellung des Google Assistant ist längst offiziell und wird ausnahmslos durchgeführt. Doch der Ersatz durch Gemini ist für solche Dinge eher nicht geeignet, sodass zu vermuten steht, dass die Google Maps Auto-Navigation am Smartphone auf das Notwendigste zurückgefahren wird und weder Assistenz noch Mediensteuerung bieten wird. Ein offizielles Statement von Google gibt es zu diesem Thema allerdings noch nicht.

Die endgültige Einstellung des Google Assistant wird wohl schon in wenigen Wochen stattfinden, denn Google hat es eilig und wird diesen mit dem breiten Rollout von Gemini sicherlich aus allen Produkten entfernt haben.

