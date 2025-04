WearOS: Google Assistant wird schon jetzt eingestellt – Update bringt Gemini-Logo, entfernt Assistant-Spuren

Wenig überraschend wird schon sehr bald Gemini für WearOS, das den KI-ChatBot auf die Smartwatches aller Nutzer bringen soll. Im Zuge dessen wird der über Jahre verfügbare Google Assistant für WearOS eingestellt und vollständig verschwinden. Jetzt beginnt der Prozess, der per App-Update schon jetzt die ersten Spuren des Assistenten von den Smartwatches tilgt.



Der Google Assistant für WearOS hat auf Smartwatches lange Zeit eine wichtige Rolle gespielt, denn die Sprachsteuerung sowie der schnelle Zugriff auf Funktionen war gerade für die kleinen Displays sehr komfortabel. Das hat sich bislang nicht geändert, doch im Zuge der Einstellung des Google Assistant wird schon sehr bald Gemini für WearOS starten und den Assistenten vollständig ersetzen.

Jetzt wurde ein Update für die Google Assistant-App ausgerollt, das als Zwischenschritt in diesem Prozess bezeichnet werden kann. Denn es lässt die Bezeichnung „Google Assistant“ an vielen Stellen verschwinden. Aus dem „Assistant“ von „Assistant“ (linker Screenshot) wird jetzt „Google“ von „Digital assistant“. Gleichzeitig wird aus „At a Glance“ von „Assistant“ nur noch „At a Glance“ von „At a Glance“. Die beiden Kacheln werden also offiziell nicht mehr vom Google Assistant angeboten.

Gleichzeitig wird das bekannte Logo des Assistant entfernt und durch das Gemini-Icon für den Assistenten sowie das Google-G für ‚At a Glance‘ ersetzt. Funktionell ändert sich erst einmal nichts, aber es soll schon jetzt die Erinnerungen an den Google Assistant verschwinden lassen. Gleiches gilt für die Assistant-Oberfläche, in der zwar noch vom „Assistant“ die Rede ist, dort aber bereits das Gemini-Icon gezeigt wird. Die Bezeichnung „Google Assistant“ gibt es unter WearOS nicht mehr.

Vermutlich werden wird die funktionale Umstellung vom Google Assistant auf Gemini im Laufe des nächsten Monats rund um die Google I/O erhalten. So lange keine Funktionen gestrichen werden und nur zusätzliche Features dazustoßen, dürfte das für die meisten Nutzer aber gar nicht so relevant sein wie auf anderen Plattformen – zumindest im ersten Schritt.

