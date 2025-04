Android Auto kabellos nutzen: Neuer Mini-Dongle ist jetzt günstiger zu haben – bringt schlankes Design

Wer Googles Infotainment-Plattform Android Auto besonders komfortabel verwenden möchte, sollte auf eine kabellose Verbindung setzen, um sowohl das lästige Kabel als auch die aufzubauende Verbindung zu umgehen. Jetzt gibt es einen ganz neuen Dongle, der eine sehr kompakte Form mitbringt und dadurch im Auto kaum noch sichtbar ist. Zum Start ist der schlanke Ottocast Mini bei Amazon vergünstigt zu haben.



Die kabellose Nutzung von Android Auto sollte eigentlich mittlerweile die Standardlösung sein, doch aus tech-historischen Gründen ist das leider auch heute noch eher selten der Fall. Viele Nutzer sind nach wie vor auf eine kabelgebundene Verbindung angewiesen, die manchmal sehr störend sein kann – sowohl beim Aufbau der Verbindung als auch während der Nutzung. Schuld daran sind in den allermeisten Fällen die veralteten Displays, die selbst in modernen Fahrzeugen noch verbaut werden und keine kabellose Anbindung unterstützen.

Um diese Lücke zu schließen, gibt es eine Reihe von Dongles, mit denen sich die Verbindung zwischen Smartphone und Display vollkommen kabellos herstellen lässt. Wir haben euch bereits einige dieser Dongles vorgestellt und jetzt ist mit dem Ottocast Mini ein ganz neues Produkt gestartet. Dieses zeichnet sich durch denselben bekannten Funktionsumfang aus, hat aber zwei wesentliche Verbesserungen mit an Bord, die die Konkurrenz nicht bieten kann:

Der Ottocast Mini macht seinem Namen alle Ehre und hat ein solch kompaktes Design, dass er im Auto fast schon verschwindet. Statt also das Kabel durch einen großen Dongle zu ersetzen, was euch zumindest im Handling vom Regen in die Traufe führt, könnt ihr jetzt die Miniversion verwenden. Der zweite Vorteil ist ein Button für den schnellen Gerätewechsel.

Letzte Aktualisierung am 2025-04-22 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Mit einer Größe von gerade einmal 5×2 Zentimer ist der Dongle noch einmal deutlich kleiner als euer Autoschlüssel – und ein gutes Drittel dieser Größe schiebt ihr ohnehin in den USB-A Anschluss eures Displays im Auto. Viel kleiner kann man einen solchen Dongle nicht mehr designen, vor allem aufgrund des dennoch leicht zu erreichenden Buttons. Technisch unterstützt der Dongle sowohl Android Auto als auch Apple CarPlay und bringt Wifi 5,8 Gigahertz sowie Bluetooth 5.2 mit.

Der Ottocast Mini ist laut Hersteller mit 98 Prozent aller Fahrzeuge kompatibel und sollte somit auch für euch eine gute Wahl sein. Die Kompatibilität bezieht sich dabei übrigens auf die Unterstützung von Android Auto. Konntet ihr bisher Android Auto per Kabel verwenden, wird dies auch mit dem Dongle ohne Probleme möglich sein. Probiert das also einfach einmal aus und wenn es wider erwarten nicht funktioniert, sendet ihr ihn einfach zurück.

Dongle jetzt in Aktion: Wer den Dongle jetzt gleich bestellt, kann bei Amazon noch einen zehn Euro Rabatt-Coupon aktivieren. Das wollt ihr sicherlich nicht verpassen. Zusätzlich bekommt ihr gleich zwei Adapter für die Nutzung mit einem USB-C Anschluss sowie in einer abgewinkelten Variante zum weiteren Verstecken.

» Ottocast Mini Dongle bei Amazon bestellen

(Partnerlink, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 2025-04-22 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!