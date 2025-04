YouTube Music: Songtexte mit anderen Nutzern teilen – neue Funktion erstellt schicke Grafik aus Text (Video)

Die Musikstreamingplattform YouTube Music gibt allen Nutzern seit langer Zeit die Möglichkeit, parallel zum Abspielen eines Musiktitels den entsprechenden Songtext mitzulesen. Wer sich dabei von der einen oder anderen Textzeile begeistert zeigt, kann diese nun auf eine interessante Art mit anderen Nutzern teilen: Songtexte lassen sich als Bild in sozialen Netzwerken freigeben.



Es gab (oder gibt?) Zeiten, in denen die Veröffentlichung von Songtexten ein urheberrechtliches Problem sein konnte und daher hat es vielleicht auch bei YouTube Music etwas länger gedauert, bis diese in die Plattform eingezogen sind. In den vergangenen Monaten haben die Entwickler immer wieder mit neuen Funktionen rund um die bisher eher langweilige Songtext-Darstellung experimentiert und nun steht ein großes Update vor der Tür, das sich bei ersten Nutzern zeigt.

YouTube Music ermöglicht es ersten Nutzern jetzt, Auszüge aus dem Songtext zu teilen. Dafür gibt es die neue Teilen-Funktion in der Songtext-Ansicht, die aber nicht etwa den gesamten Songtext oder einen Link zu diesem freigibt, sondern stattdessen in eine neue Ansicht führt. In dieser wird der Songtexte Zeile für Zeile gezeigt und dadurch in viele kleine Stücke geteilt. Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, einzelne Zeilen auszuwählen und diese für das Teilen zu verwenden.

Als Ergebnis wird eine Grafik erstellt, die neben dem ausgewählten Songtext-Bestandteil auch die Information zum Titel und Interpreten erhält. Dadurch wird es gleichzeitig zu einer Werbung für den jeweiligen Titel, sodass die meisten Künstler wohl nichts dagegen haben werden, wenn die Nutzer die für sie bedeutenden Textzeilen teilen. Abgerundet wird das Ganze durch eine frei wählbare Hintergrundfarbe, um eine solch nette Grafik zu erstellen.

Im obigen Video könnt ihr die Funktion im Einsatz sehen, die es in ähnlicher Form schon bei anderen Musikstreamingplattformen gibt. Eine offizielle Ankündigung oder breiten Rollout gab es bisher noch nicht, aber das dürfte sich schon bald ändern.

[Reddit]