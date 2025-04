Gemini: Googles KI-Modell hat nun 350 Millionen aktive Nutzer – gewaltiges Wachstum in wenigen Monaten

Google hat große Pläne mit dem KI-ChatBot Gemini und dessen darunterliegendem gleichnamigen KI-Modell – das dürften alle Nutzer durch die Flut an Integrationen mitbekommen haben. Bislang hat sich Google zu konkreten Zahlen bedeckt gehalten, doch jetzt hat man erstmals verraten, wie viele aktive monatliche und tägliche Nutzer das KI-Modell hat. Die Zahl weiß zu überraschen, gleichzeitig aber zu enttäuschen.



Für dieses Jahr hat Google dem Gemini-Team nichts Geringeres als die Marktführerschaft als Ziel gesetzt, die selbst laut mehrfach wiederholtem öffentlichen Druck „unbedingt erreicht werden muss“. Viel mehr Druck kann man den Entwicklern kaum machen, sodass die praktisch täglich neu veröffentlichten Features, Integrationen und Ausblicke leicht erklärt sind – selbst wenn mittlerweile auch absurde Gemini-Entwicklungen darunter sind. Aber wie kommt man mit der Reichweite voran?

Im Rahmen einer Anhörung rund um den US-Kartellprozess hat Google jetzt erstmals Zahlen zu Gemini genannt: Im März 2025 soll das KI-Modell 350 Millionen aktive Nutzer gehabt haben, wobei sich das auf die weltweite Verwendung der gesamten KI bezieht. Brechen wir das auf einen Tag herunter, hat Gemini 35 Millionen tägliche Nutzer. Daran zeichnet sich ab, dass eine große Menge der Nutzer täglich wiederkehrt.

Jetzt müssen wir diese Zahlen in Relation setzen, um deren Dimension zu verstehen: Laut offiziellen Angaben hat ChatGPT 400 Millionen Nutzer und Meta AI soll schon im September 2024 ganze 500 Millionen Nutzer gehabt haben. Letztes wohlgemerkt vor der Integration in WhatsApp. Google ist nach aktueller Ansicht also auf dem dritten Platz, ist aber immerhin nicht ganz so weit vom zweitplatzierten entfernt. Über Meta AI gibt es keine brandaktuellen Zahlen.

Und wie sieht es mit dem Wachstum aus? Laut Google hatte Gemini noch im Oktober 2024 nur 9 Millionen aktive tägliche und 90 Millionen monatliche Nutzer. Das ist ein gewaltiges Wachstum innerhalb eines halben Jahres. Dabei müssen wir allerdings bedenken, dass wir nichts über die Zählweise wissen, die zwischenzeitlich auch geändert worden sein könnte.

