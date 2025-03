YouTube Shorts: Google treibt Aufrufzahlen in die Höhe – neue Zählung für Kurzvideos startet in Kürze

Google ist mit den Kurzvideos rund um YouTube Shorts nach eigenen Angaben sehr erfolgreich, denn man hat diese bekanntlich (zum Leidwesen vieler Nutzer) tief in die große Videoplattform integriert. Jetzt hat man eine wichtige Änderung angekündigt, mit der die Zugriffszahlen wohl künstlich in die Höhe getrieben werden sollen: Video-Aufrufe sollen sofort und auch mehrfach gezählt werden.



Google tritt mit YouTube Shorts gegen große Konkurrenten wie TikTok oder Instagram an und scheint sich diesen nun in puncto Zählung der Videoaufrufe anpassen zu wollen. Schon ab der nächsten Woche sollen die Zahlen bei jedem Aufruf eines Videos in die Höhe getrieben werden, ganz unabhängig davon, ob sich die Nutzer das Video angesehen haben oder ob sie es vielleicht schon gesehen haben. In der Ankündigung heißt es: „Shorts views will count the number of times your Short starts to play or replay with no minimum watch time requirement.“

Bisher war es so, dass YouTube Shorts auf das übliche YouTube-Verhalten gesetzt hat, bei der ein Video erst dann als aufgerufen gezählt wird, wenn es wenigstens für ein paar Sekunden abgespielt wird. Auch ein erneuter Abruf eines Videos wird von YouTube normalerweise ignoriert, bei YouTube Shorts ab dem 31. März hingegen nicht mehr. Man kündigt an, dass durch diese ab Montag geltende neue Zählweise die Aufrufzahlen steigen könnten.

Google passt sich damit den beiden Konkurrenten an, die seit jeher auf diese Zählweise setzen. Dabei geht es um reine Zahlenkosmetik, die YouTube Shorts größer wirken lassen soll, als es eigentlich ist. Für Creator ergibt sich dadurch eine noch bessere Vergleichbarkeit. Die neue Zählweise gilt allerdings nur für die öffentlichen und die von den Creatorn einsehbaren Zahlen. Für die Monetarisierung kommt weiterhin das alte System zum Einsatz, dessen Zahlen ebenfalls von den YouTube-Creatorn abgelesen werden können.

Man erhofft sich durch diese Änderung ein tieferes Verständnis des eigenen Erfolgs für YouTube Shorts-Creator. Nutzer sollen durch die höheren Zahlen eine bessere Position für Verhandlungen mit Content- und Werbepartnern haben. Für Google selbst geht es einfach darum, YouTube Shorts wie von Zauberhand attraktiver erscheinen zu lassen.

