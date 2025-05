Gemini startet auf allen Plattformen: Google bringt KI zu Android Auto, WearOS und Google TV (Videos)

Auch auf dem Android Show Event am Dienstag hat der KI-ChatBot Gemini eine große Rolle gespielt, denn dieser wird im Laufe der nächsten Monate auf allen Android-Ablegern erscheinen. Vermutlich im kommenden Quartal soll die KI in den unterschiedlichsten Formen sowohl auf Smart TVs als auch Smartwatches sowie im Auto zur Verfügung stehen und dabei den bisherigen Google Assistant weit übertrumpfen.



Es ist seit langer Zeit bekannt, dass Google das KI-Modell Gemini auch auf alle Android-Ableger bringen und den Nutzern somit in der gesamten digitalen Welt zur Verfügung stellen will. Sanfte Ankündigungen gab es vor längerer Zeit, eindeutige Hinweise und zahlreiche Hands-ons durch Teardowns ebenfalls und in dieser Woche hat man es offiziell gemacht. Der Google Assistant wird sowohl im Auto als auch auf Smartwatches sowie Smart TVs durch Gemini ersetzt werden.

Interessanterweise wird sich Gemini auf allen Plattformen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und einem angepassten Funktionsumfang präsentieren, so wie das auch bei den Betriebssystemen bzw. Plattformen selbst der Fall ist. Genauso wie Android Auto, Google TV und WearOS angepasst sind, wird das eben auch bei der Sprachassistenz inklusive visueller Unterstützung der Fall sein. In allen drei Fällen ist es so, dass Gemini den Funktionsumfang des Assistant gleich zum Start übertreffen wird.

Hier findet ihr einen schnellen Überblick über die Umsetzung von Gemini auf den einzelnen Plattformen, die leider allesamt noch etwas auf sich warten lassen werden. In allen Fällen soll Gemini „später in diesem Jahr“ starten, was vermutlich auf das Ende des dritten Quartals hinauslaufen wird. Gut möglich, dass es bei einigen Nutzern durch Testläufe schon etwas früher der Fall sein wird.









Gemini für Android Auto

Gemini wird in Android Auto eine sehr zentrale Rolle einnehmen, denn bekanntlich wird die Plattform zu großen Teilen verbal gesteuert. Grundsätzlich ist es an derselben Stelle wie der Google Assistant positioniert, kann aber ein weiteres Feld einnehmen und bei Bedarf auch text-visuelle Antworten geben sowie dauerhaft für die Gemini Live-Konversation eingeblendet sein. Die große Stärke von Gemini in Android Auto ist es, auf die aktive Navigation zugreifen zu können, sich Dinge merken zu können, Übersetzungen anzubieten und eine natürliche Konversation zu schaffen.

Im folgenden Artikel könnt ihr noch sehr viel mehr Hands-on Beispiele mit Gemini in Android Auto sehen, die zeigen, worauf sich viele Autofahrer schon bald freuen dürfen.

» Das ist Gemini für Android Auto

Gemini für WearOS

Gemini wird auch auf WearOS Smartwatches starten und auf diesen den Google Assistant ersetzen. Die Nutzer sollen direkt am Handgelenk eine natürliche Konversation starten können, wobei man ein interessantes Beispiel nennt: Nehmen wir an, ihr seid in der Umkleidekabine im Fitnessstudio und habt euer Handy bereits weggelegt. Mit Gemini könnt ihr jetzt eine Erinnerung einrichten, z. B. „Denke daran, dass ich heute Schließfach 43 benutze.“ Und da Gemini sich mit euren Apps verbinden kann, könnt ihr auch nach dem Restaurant fragen, über das euch kürzlich eine andere Person per E-Mail berichtet hat. Die Antwort gibt es direkt auf das Handgelenk, ohne dass ihr das Training unterbrechen müsst.

» Das ist Gemini für WearOS









Gemini für Google TV

Auf Google TV wird Gemini anstelle des Google Assistant zur Verfügung stehen und sehr viel mehr Funktionen als der bisherige Assistant bieten. Der erste Schwerpunkt wird es sein, die Antwortmöglichkeiten des KI-ChatBot soweit auszubauen, dass dieser nicht nur verbal antwortet, sondern auch in Textform sowie mit den dazu passenden Medien. Im Beispiel ist zu sehen, wie Gemini eine gesamte Seite zur Antwort erhält und diese unter anderem mit Streamings, YouTube-Videos und anderen medialen Inhalten füllt.

Das auf Smart TVs verwendete Gemini-Modell ist darauf spezialisiert, den Nutzern spezielle TV-Shows oder Videos von YouTube vorzuschlagen, die zum Thema passen und auf den Fernsehern gut konsumiert werden können. Das Erstellen eigener Videos spielt noch keine Rolle, wäre aber sicherlich schon etwas für die Zukunft von Gemini auf den Smart TVs. Das Potenzial ist gerade auf Smart TVs sehr groß und dürfte in den nächsten Jahren umfangreich ausgebaut werden.

» Das ist Gemini für Google TV

