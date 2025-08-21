Google Fotos: Pixel 10-Smartphones bringen ganz neue KI-Bildbearbeitung per Prompt oder Sprache (Videos)

Die Google Fotos Bildbearbeitung hat zuletzt größere Schritte gemacht, die es den Nutzern immer leichter machen soll, die in der Cloud abgelegten Medien zu bearbeiten. Jetzt hat Google das nächste Update angekündigt, das zunächst für die Pixel 10-Smartphones verfügbar sein wird: Fotos können per Prompt oder Spracheingabe in sekundenschnelle bearbeitet werden.



Google Fotos verfolgt spätestens seit dem Magic Editor den Ansatz, die Bildbearbeitung so einfach wie nur möglich zu gestalten. Die Auswahl von Elementen sowie deren Anpassung ist einfach umgesetzt und wurde erst vor wenigen Wochen durch die neue Bildbearbeitung mit ihren smarten Vorschlägen und Auswahlmöglichkeiten noch einmal vereinfacht. Jetzt kommt der nächste Schritt, der zunächst auf den Pixel 10-Smartphones verfügbar sein wird.

In der Google Fotos-App wird es einen Gemini-Prompt geben, der sowohl in Textform als auch per Spracheingabe gefüllt werden kann. Nutzer können der generativen KI einfach mitteilen, was sie am aktuell geöffneten Foto ändern möchten und die KI erledigt innerhalb von Sekunden den Rest. Es ist nicht notwendig, einzelne Bereiche auswählen, das notwendige Werkzeug auszuwählen oder mit Schiebereglern Intensitäten oder andere Dinge anzupassen.

Der Weg für diese Möglichkeiten wurden sowohl durch den magischen Editor als auch die neue KI-Bildbearbeitung und zuletzt durch die KI-Bilderkennung bereitet, die ein echtes Fotoverständnis hat und daher genau weiß, welche Bereiche mit der Umschreibung des Nutzers gemeint sind. In den folgenden beiden Beispielen könnt ihr sehen, was mit diesen Funktionen möglich ist.









Nutzer können beispielsweise im Prompt eingeben, dass die Sonnenreflektion entfernt werden soll, dass das Foto etwas aufgehellt werden soll und der Himmel mit schönen Wolken aufgewertet werden soll – alles in einem Satz. Die Gemini-KI wird das verstehen und innerhalb von Sekunden umsetzen, so wie ihr das im ersten Video sehen könnt. Im zweiten Video ist zu sehen, wie ein altes Foto wieder zum Original umgewandelt wird.

Und wem selbst das noch zu kompliziert ist, der gibt einfach nur „make it better“ ein und verlässt sich auf den Gemini-Geschmack. Wahnsinn.

