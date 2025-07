Google Fotos: Großes Update für die Bildbearbeitung kommt – neue KI-Oberfläche startet im August (Video)

Die tief in Google Fotos integrierte Bildbearbeitung hat immer wieder größere Updates erhalten, mit denen neue Funktionen eingezogen sind und auch die KI zunehmend präsent wurde – letzte vor allem als Teil des Magic Editor. Jetzt steht eine ganz neue Bildbearbeitung vor der Tür, die die KI-Funktionen tiefer integriert und mit einem aufgeräumten Design sowie kontextbasierte Vorschlägen leichter zugänglich machen soll.



Die Google Fotos Bildbearbeitung ist in den letzten drei Jahren zweigleisig gefahren: Denn es gibt die normale Bildbearbeitung mit den Standardmethoden zur Bildmanipulation, die von der Aufhellung über das Abschneiden und Drehen bis zum Filter reichen und dann gibt es den Magischen Editor mit seinen KI-Funktionen. Letzter bietet Möglichkeiten, um Hintergründe auszutauschen, Objekte zu entfernen oder zu verschieben oder auch ganz neue Dinge einzufügen. Sowohl die Trennung als auch die Zugänglichkeit sollen nun überarbeitet werden.

Mit der neuen Bildbearbeitung gibt es kontextbasierte Vorschläge, die erst nach der Auswahl eines Objekts oder Fotobestandteils erscheinen. Die Auswahl erfolgt nach dem Prinzip, das mit dem magischen Editor eingeführt: Das gewünschte Objekt einfach antippen oder einkreisen. Es erscheinen einige Optionen wie Entfernen, Verschieben, Hinzufügen, Hintergrund unscharf stellen und andere passende Bearbeitungen. Auf obigen Bildern sowie im unten eingebundenen Video könnt ihr die neue Oberfläche schon im Einsatz sehen, die sich zuletzt immer wieder gezeigt hat.

Um mehr Übersicht in der gesamten Oberfläche zu schaffen, werden die Informationen zum Bild an den oberen Rand verschoben. Auch die Standardfunktionen wandern an die Stelle über dem Bild und sind dort gemeinsam mit schnellen Infos wie dem Datum und Ort der Aufnahme zu finden. Der Platz darunter ist für die etwas aufwendigeren Bearbeitungen reserviert, so wie Farbanpassungen, den Filtern und natürlich den KI-Funktionen aus dem magischen Editor.









Die gesammelten KI-Funktionen sind im unteren Bereich der Bildbearbeitung zu finden, sodass sie mehr Platz als bisher bekommen und auch in der gesamten Oberfläche sichtbarer werden. Weiterhin gibt es das textbasierte Karussell am unteren Rand, das die Optionen über dem eigenen Bereich freigibt. Die Einzelauswahl der Filter ist weiterhin möglich, aber in den meisten Fällen bei zuverlässig arbeitender KI nicht mehr unbedingt notwendig. Die Vorschläge eigenen sich sowohl für den Schnellzugriff als auch als Inspiration für weitere Bearbeitungs- und Optimierungsmöglichkeiten.

Die vom Nutzer ausgewählten Anpassungen werden automatisch für das geöffnete Foto vorgenommen oder können per Schieberegler in ihrer Intensität angepasst werden. Zu diesem Zweck wird Google Fotos die neuen Slider einführen, die dem kommenden Material Design entsprechen. Diese sind deutlicher sichtbar als bisher und können auch die Bildbearbeitung voranbringen.

Mit dem neuen Design schafft man sich ganz offensichtlich mehr Platz für kommende KI-Bearbeitungsmöglichkeiten, die hauptsächlich auf den markierten Bereichen mit funktionellen Vorschlägen beruhen werden. Damit zeigt sich die wahre Magie des Editors, die nicht nur aus den Bearbeitungen selbst besteht, sondern eben auch aus den adaptiven Funktionen. Denn diese sind es, die allen Nutzern die Bildbearbeitung überhaupt erst zugänglich machen. Der neue Editor zeigt sich immer wieder, soll aber erst ab August für alle Nutzer ausgerollt werden.

