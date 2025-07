Google Fotos: Neuer KI-Assistent ‚Ask Photos‘ wird in die Fotosuche integriert – das sind die Unterschiede

Die Fotoplattform Google Fotos bietet vielen Nutzern seit einiger Zeit gleich zwei Suchfunktionen, die sich trotz ähnlichem Tätigkeitbereichs sehr deutlich voneinander unterscheiden. Mit der Rückkehr von Ask Photos werden die Funktionen zum Teil zusammengeführt, sollen aber auch in Zukunft einzeln bestehen bleiben. Wir zeigen euch, worin sich die klassische Suche und Ask Photos unterscheiden.



Die Suchfunktion ist bereits seit dem Start der Fotoplattform einer der größten Pluspunkte und war es mit dem Vorgänger „Google+ Photos“ (wer erinnert sich noch?) auch schon zuvor. Allerdings haben sich die Entwickler sehr lange Zeit auf ihren Erfolgen ausgeruht und die Suchfunktion sowohl funktionell als auch in puncto Intelligenz und Inhaltserkennung kaum ausgebaut. Zwar wurde erst vor wenigen Wochen die neue Text-in-Bild-Suche eingeführt, doch das war in über zehn Jahren praktisch schon das größte Update. Kein Wunder, dass es einen Neustart braucht.

Das ist das neue ‚Ask Photos‘

Beim neuen „Ask Photos“ handelt es sich nicht um eine klassische Suchfunktion, sondern eher um einen KI-ChatBot, der alle eure Fotos als Datenquelle verwendet. Nutzer können dem ChatBot beliebige Fragen zu vergangenen Erlebnissen oder abgebildeten Momenten stellen und erhalten sowohl eine grafische als auch eine antwortbasierte Rückmeldung. Dabei geht es nicht darum, ein bestimmtes Foto oder Album zu finden, sondern die darin enthaltenen Informationen zu erkennen, zu verwenden und als Antwort aufzubereiten. Die Fotos und Videos sind daher eher Mittel zum Zweck und lediglich schmückendes Beiwerk für die Antworten.

Ihr könnt Google Fotos Ask Photos beispielsweise danach befragen, welche Speise ihr in einem bestimmten Hotel bestellt habt – natürlich nur dann, wenn ihr das auch fotografisch festgehalten habt. Ask Photos wird anschließend Bilder von diesem Hotel suchen bzw. die mit dem Hotel-Aufenthalt in Zusammenhang stehen und dann nach Bildern aus dem Speisesaal suchen. In der Antwort bekommt ihr dann euren Buffet-Erfolg inklusive Beweisfotos aufgelistet. Diese dienen eher der eigenen Erinnerung, können aber auch als tieferer Einstieg in die Fotogalerie genutzt werden.









Unterschied zwischen Ask Photos und Classic Search

Die klassische Suche, die man mittlerweile auch als solche bezeichnet, liefert hingegen nur Fotos und Videos als Ergebnisliste. Die Suchfunktion ist als Filter zu betrachten und nicht als Info-Lieferant. Ihr werdet viele Fotos finden, aber ihr müsst gezielt danach suchen und auch die gewünschten Erinnerungen und Informationen selbst herauslesen. Je nach Anfrage können sich die Ergebnisse natürlich ähneln, aber die bei Ask Photos vorgenommene Aufbereitung, die in Zukunft sicherlich stark ausgebaut wird, macht den Unterschied.

Für die Künstliche Intelligenz ist euer Fotoarchiv nicht mehr viel als eine große Ansammlung von Informationen. Weil das zugrundeliegende Gemini multimodal entwickelt ist und keinen Unterschied zwischen Text und Bild macht, kann das ein großer Infoschatz sein. Ob diese in Text oder Bild vorliegen, ist der KI egal. Dem Menschen ist das allerdings nicht egal, sodass die Medien als eine Art Informationsquelle mitgeliefert werden.

Wie ihr in obiger Animation sehen könnt, kann Ask Photos zusätzliche Informationen beisteuern, die sich nicht direkt in euren Fotos befinden. Im Beispiel wird gezeigt, wie der Nutzer nach den besuchten Orten während eines Urlaubs fragt: Die KI-Funktion Ask Photos liefert neben der Auflistung der Bilder auch die Bezeichnung der Orte sowie die Tätigkeit. Es ist also eine Erinnerungsstütze. Weil nur die wenigsten Menschen jeden Schritt auf Video / Foto festhalten und dies auch noch in der Cloud sichern, muss sich Fotos zusätzliche Informationsquellen suchen.

Beide Herangehensweisen zum Durchforsten von Google Fotos haben ihre Vorzüge und werden wohl noch lange Zeit parallel existieren, denn sie können sich nicht gegenseitig ersetzen. Die kürzliche Integration der klassischen Suche in Ask Photos zeigt aber, dass diese Hand in Hand arbeiten können.

[Google-Blog]

