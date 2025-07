Google Fotos: Neue Oberfläche für den Bildbetrachter wird ausgerollt – bringt helles und aufgeräumtes Design

Bei Google Fotos gibt es derzeit viele größere und kleine Veränderungen, wobei die Oberflächen schrittweise modernisiert und mit neuen Funktionen versehen werden. Jetzt hat man den Rollout der neuen Bildansicht angekündigt, die eine helle Oberfläche mit sich bringt, eine aufgeräumte Ansicht sowie eine übersichtlichere Struktur für die einzelnen Funktionen und Informationen rund um das Bild.



Neben der Galerie-Darstellung ist die Einzelansicht eines Bildes oder Videos die zentrale Oberfläche von Google Fotos. Sie zeigt das gewünschte Medium, liefert die zusätzlichen Informationen und ist gleichzeitig der Einstieg zu allen Funktionen rund um das Bild oder Video. Im Laufe der Zeit kam da einiges zusammen, sodass man jetzt eine Aufräumaktion gestartet hat und die neu gestaltete Oberfläche zunächst für alle iOS- und später für alle Android-Nutzer ausrollt.

Die neue Oberfläche ist zunächst daran zu erkennen, dass sie jetzt auch einen optionalen Light Mode besitzt. Dabei werden die Systemeinstellungen beachtet, sodass es sowohl weiterhin die dunkle als auch die helle Oberfläche geben kann. Aber auch bei der gesamten Struktur der Oberfläche wurde aufgeräumt und diese nun in logischere Bereiche eingeteilt: Oben die Informationen und Zusatzfunktionen, in der Mitte das Foto und am unteren Rand die Optionen zur Verwendung des Bildes.

Oben seht ihr zunächst den Titel, das Datum der Aufnahme sowie den mit dem Foto verknüpften Standort. Außerdem gibt es die Favoriten-Funktion und im neuen Kontextmenü finden sich zusätzliche Funktionen wie Lens, das Erstellen von Inhalten auf Basis des Fotos, das Übertragen per Cast auf ein anderes Display und einiges mehr. Vor allem die Abwertung von Lens durch das Verstecken im Kontextmenü ist recht überraschend.









Am unteren Rand finden sich die vier Hauptfunktionen zur Verarbeitung des Fotos. Zunächst lässt sich ein Foto an den Teilen-Dialog des Betriebssystems übergeben und entsprechend für andere Nutzer und Apps freigeben. Darauf folgt die Bearbeiten-Funktion für den Aufruf des Foto-Editors. Anschließend der Button zum Hinzufügen des Fotos oder Videos in ein Album oder eine Sammlung und schlussendlich die Löschen-Funktion. Das Letzte so prominent eingebunden wird, weiß ebenfalls zu überraschen.

Zusätzlich kann es am oberen Rand eine Reihe von Badges mit Informationen und Funktionen geben. Diese werden nur bei Bedarf gezeigt und ermöglichen das Ändern der Kategorien, das Pausieren eines animierten Fotos, das Speichern eines geteilten Fotos und ähnliche Dinge. Am unteren Rand kann es zwischen dem Foto und den Funktionen außerdem eine Reihe von ähnlichen Bildern aus dem Fotostapel geben. Zu diesen lässt sich schnell wechseln und auch die Auswahl anpassen.

Die neue Oberfläche wird ab sofort für alle iOS-Nutzer ausgerollt und soll im Laufe der nächsten Wochen zu Android kommen.

