Google hat den KI-ChatBot Gemini und dessen zahlreiche Ableger mittlerweile in viele Produkte eingebunden und dafür gesorgt, dass das Logo des KI-Modells vielen Nutzern bekannt ist. Jetzt wird ein ganz neues Logo ausgerollt, über das wir bereits berichtet hatten und sich jetzt erstmals im Detail zeigt: Es haben sich nicht nur die Farben geändert, sondern auch die Form des an vielen Stellen genutzten Icons.



Wir hatten schon vor wenigen Tagen über das neue Gemini-Logo berichtet, das sich an vielen Stellen mit verändertem Farbverlauf gezeigt hat. Bisher konnten wir es allerdings nur in der kleinen Darstellung sehen, sodass nicht alle Details deutlich geworden sind. Das holen wir jetzt nach und können sowohl den neuen Farbverlauf als auch die neue Form zeigen. In der Gegenüberstellung zeigt sich, dass die Änderungen in der großen Variante doch recht umfangreich ausfallen – zumindest verhältnismäßig.

Als Erstes springen natürlich die neuen Farben ins Auge, die auf die Google-Palette umgestellt werden. Statt dem dominierenden Blau mit violettem Einschlag kommen nun die Google-Farben zum Einsatz: Rot, Gelb, Grün und Blau. Das Blau bleibt auch weiterhin die dominierende Farbe, rückt allerdings auf die andere Seite. Die weiteren drei Google-Farben finden sich an den einzelnen Rändern und das Violett ist nur noch im knappen Farbverlauf von Rot auf Blau zu sehen.

Aber auch die Form des Logos verändert sich: Der Stern hat keine spitzen Zacken mehr, sondern setzt auf eine deutliche Abrundung. Man hat aber nicht nur die Spitzen abgeschnitten, sondern auch den Radius des Gesamtlogos verändert, um diese Darstellung zu erreichen. Die Grundform des Sterns bleibt erhalten und in der kleinen Variante fällt weder die neue Form noch die neue Farbe deutlich auf. Weil es zumeist bei der kleinen Darstellung bleibt, ist der Sprung daher gar nicht so groß.

Das neue Logo wird schon seit einigen Tagen ausgerollt und dürfte schon bald bei allen Nutzern und an allen Stellen ankommen.

