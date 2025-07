Googles KI-ChatBot Gemini und das gleichnamige KI-Modell gehören derzeit ohne Frage zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens, was sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern wird. Um das etwas mehr zu unterstreichen, spendiert man dem Logo jetzt einen neuen Look, der die Zugehörigkeit zu Google unterstreichen soll. Jetzt wird das neue Logo für viele Nutzer an allen Stellen im Netzwerk ausgerollt.



Eigentlich ist die Marke „Gemini“ noch gar nicht so alt, aber dennoch führt Google schon jetzt den zweiten Logowechsel durch – diesmal ist es trotz kleinerer Änderungen gar nicht so subtil. Natürlich ist es bei einem solch aufstrebenden und für die Zukunft sehr zentralen Produkt wichtig, den Markenkern zu erhalten und gleichzeitig die gewünschten Botschaften zu verbreiten. Daher hat man sich für den nächsten großen Wechsel dazu entschieden, die Form beizubehalten und stattdessen die Farbpalette zu bemühen. Man kombiniert die Gemini-Farben mit den Google-Farben.

Statt dem bekannten Farbverlauf von Blau auf Violett, der bisher im Gemini-Logo zum Einsatz gekommen ist und stellvertretend für den KI-ChatBot steht, werden jetzt die Google-Farben im Stern verwendet. Es kommen die Farben Rot, Gelb und Grün dazu, so wie es bei fast allen Google-Logos zum Einsatz kommt. Die neuen Farben sind allerdings nur eine Randnotiz in den Spitzen, während das Blau dominierend bleibt – was sicherlich an der bisherigen Verwendung von Blau als Gemini-Primärfarbe liegt. Aber auch der Blauton scheint leicht angepasst worden zu sein.

Das neue Logo soll sicherlich die Google-Zugehörigkeit unterstreichen, die man an anderer Stelle interessanterweise gar nicht zeigt. Die Google-Farben zeigen die Nähe zum Unternehmen, aber das gleichzeitige Festhalten am bisherigen Gemini Logo-Konzept unterstreicht dennoch eine gewisse Eigenständigkeit im Vergleich zu allen anderen Apps und Plattformen. Die neue Darstellung öffnet aber auch den Weg dazu, die Google-Farben im Laufe der Zeit immer stärker in den Mittelpunkt zu rücken – wenn man dazu den marketingtechnischen Bedarf sieht. Auch an anderen Stellen wird der Gemin-Farbverlauf entfernt oder angepasst, wie ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt.









Die neue Darstellung passt sehr gut zum derzeit sehr langsam ausgerollten neuen Google-Logo mit Farbverlauf. Beide werden jetzt immer breiter eingesetzt, sind aber nach wie vor noch nicht an allen Stellen zu finden. Interessanterweise findet sich auch stets nur „Google“ oder „Gemini“ und niemals „Google Gemini“ oder das Google-Logo in Kombination mit dem Gemini-Logo. Ob sich das in Zukunft ändert?

