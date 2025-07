Google Pay & Klarna: Jetzt kaufen und später bezahlen – Integration von Klarna startet jetzt für viele US-Nutzer

Viele Nutzer verwenden das in der digitalen Geldbörse integrierte Google Pay, um mit der hinterlegten Kreditkarte, Debitkarte oder einem alternativen Zahlungsmittel Transaktionen im Web oder am Smartphone durchzuführen. Jetzt gibt es eine neue Kooperation für US-Nutzer, die sicherlich sehr interessant ist: Ab sofort lässt sich Klarna nutzen, um die Bezahlung zinsfrei zu verschieben.



Die Dienste von Klarna sind in vielen Onlineshops integriert und kommen jetzt für US-Nutzer auch zu Google Pay. Mit Klarna ist es möglich, eine Bezahlung abzuwickeln, ohne selbst sofort die Kreditkarte zücken zu müssen. Stattdessen lässt sich die Bezahlung aufschieben, per Überweisung durchführen, in Raten abzahlen oder auf andere Weise erledigen. Für Endnutzer sind die meisten Dienste kostenlos und jetzt kommt das Ganze auch zur US-Version von Google Pay.

Klarna bezeichnet sich selbst als die „globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungen“ und ist ab sofort als Zahlungsoption für Google Pay verfügbar. US-Nutzer können die flexiblen Zahlungsoptionen von Klarna sowohl im Web als auch in ausgewählten Android-Apps nutzen, die Google Pay für den Bezahlvorgang anbieten. Wichtig dabei ist die Pay later-Option, mit der Nutzer ab einem Einkaufswert von 35 Dollar diese Rechnung in vier Raten abstottern können.

Durch die Zusammenarbeit mit Ratenkaufanbietern wie Klarna können wir Google Pay-Nutzern mehr Zahlungsoptionen beim Bezahlen bieten und Händlern gleichzeitig ein weiteres Instrument zur Wachstumsförderung an die Hand geben.

Laut Google spielt die Pay-Plattform heute eine sehr wichtige Rolle, denn täglich wird über eine Milliarde Mal bei Google eingekauft! Die Nutzer wünschen sich mehr Flexibilität bei ihren Zahlungsoptionen und so hat man mit Klarna sicherlich einen guten Partner gefunden, der in vielen Ländern etabliert ist. Ob und wann diese Integration in auch in anderen Ländern startet, ist noch nicht bekannt.

