Google Wallet: PayPal wird als Zahlungsmethode für US-Nutzer eingestellt – vielleicht auch in Deutschland?

Für viele Nutzer der digitalen Geldbörse Google Wallet dürfte das Bezahlen nach wie vor die Hauptfunktion sein, die durch das integrierte Google Pay sehr einfach verwendet werden kann. Doch jetzt scheint es Differenzen zwischen Google und PayPal zu geben, die eine schnelle Abschaltung der gemeinsamen Nutzung mit sich bringt. Das gilt derzeit nur für US-Nutzer, während die Auswirkungen auf deutsche Nutzer noch unklar sind.



Die Plattform Google Wallet bzw. das damalige Google Pay wollten aufgrund wenig kooperativer Banken in Deutschland damals nicht so richtig abheben, sodass Google eine Partnerschaft mit PayPal eingegangen ist, die das Konto des Partners als Zahlungsmethode ermöglichte. Doch damit ist es jetzt zumindest für US-Nutzer vorbei, denn die beiden Unternehmen scheinen Differenzen zu haben. Schon seit dem 11. April soll es nicht mehr möglich sein, ein PayPal-Konto mit Google Wallet zu verbinden. Ab dem 13. Juni wird es auch für bereits hinterlegte Konten nicht mehr möglich sein, zu bezahlen.

Nur USA oder auch Deutschland?

Die Aussagen im Support-Dokument sind im Einzelnen klar, in der Gesamtheit lassen sie aber Fragen offen: Im ersten Punkt der Aufzählung heißt es, dass die Einrichtung eines PayPal-Kontos in Google Wallet IN DEN USA seit April nicht mehr möglich ist. Damit endet dieser Punkt und es geht zum nächsten Teil der Auflistung. Dort heißt es unmissverständlich, dass die PayPal-Zahlung per Google Wallet ab dem 13. Juni nicht mehr möglich ist – ein Bezug rein auf die USA wird im Text allerdings nicht erwähnt.

Würde man den ersten Punkt überspringen, geht es um eine globale Abschaltung von PayPal in Google Wallet. Daher würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das nach dem 13. Juni – also schon in zehn Tagen – in Deutschland noch reibungslos funktioniert. Dazu kommt, dass ein Clinch zwischen den beiden Unternehmen wohl recht zeitnah auch Auswirkungen auf andere Länder hat. Kaum vorstellbar, dass die US-Ableger nicht mehr kooperieren und die deutsche Zusammenarbeit davon völlig ausgenommen ist.

Wer also noch sein PayPal-Konto als Zahlungsmethode in Google Wallet verwendet, sollte sich nach einem Backup umsehen oder zumindest den 13. Juni im Hinterkopf behalten, falls es plötzlich Probleme gibt. Sobald etwas mehr Klarheit herrscht, werden wir euch natürlich hier im Blog informieren.

