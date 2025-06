Google Fotos: Moderne Oberfläche für die Fotoalben wird jetzt für Android-Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Auf der Fotoplattform Google Fotos haben derzeit wieder die Designer das Zepter in der Hand, denn es gibt neue Oberflächen für die wichtigsten Bereiche. Wir hatten euch bereits die neue Bildbearbeitung vorgestellt und jetzt wird ein neues Design für die mobile Alben-Ansicht in der Android-App ausgerollt. Diese erstrahlen nun im modernen Look und vereinfachen sowohl die Oberflächen als auch Bearbeitungsmöglichkeiten.



Google Fotos optimiert die Fotoalben in der mobilen Ansicht und in der Android-App. Auf obigen Screenshots könnt ihr die bisherige Ansicht sehen, die vielen Nutzern vertraut sein dürfte. Es zeigt das Titelbild, Funktionen zum Bearbeiten und Teilen, zum Hinzufügen einer Beschreibung sowie natürlich alle weiteren enthaltenen Bildern. Bei diesem Funktionsumfang bleibt es zunächst, doch nun haben die Designer viele Elemente verschoben und lassen die gesamte Ansicht im modernen Look erscheinen.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, wirkt die neue Oberfläche deutlich aufgeräumter und konzentriert sich zunächst darauf, den Nutzern möglichst viel von den eigentlichen Fotos zu zeigen. Es gibt weiterhin die Trennung zwischen Titelbild und einzelnen Bildern, dazwischen gibt es aber keine Elemente mehr. Die Möglichkeiten zum Teilen, Hinzufügen und Bearbeiten finden sich jetzt in einer schwebenden Navigationsleiste.

Am oberen Rand finden sich die Aktionen für die Cast-Übertragung, das Ändern der Sortierung sowie im erweiterten Menü das Bestellen von Abzügen, sowie die weniger genutzten Funktionen für das automatische Hinzufügen von Fotos, die Fotoauswahl oder zum Löschen des gesamten Albums. Öffnet ihr die Bearbeitung, zeigt sich die Oberfläche so wie auf dem rechten Screenshot. Am unteren Rand erscheinen die Funktionen zum Hinzufügen von Bildern, Text und Standort.

Die neue Oberfläche zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern und dürfte sich im Rollout befinden. Auch die neue Bildbearbeitung zeigt sich bei immer mehr Nutzern, die wir euch im folgenden Artikel im Detail gezeigt haben:

» Google Fotos: Großes Update für die Bildbearbeitung – neue Oberfläche mit KI-Vorschlägen kommt (Video)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.