Pixel 10: Googles neue Smartphones starten im August – Leaks verraten Datum für Präsentation und Verkauf

Nach einer Verschnaufpause sind die Pixel 10-Smartphones jetzt wieder Stammgast bei den Leakern und geben immer mehr Details von sich Preis, wobei wir zuletzt zusätzliche Spezifikationen und die ersten Fotos gesehen haben. Jetzt haben gleich mehrere Quellen verraten, wann Google die neuen Smartphones vorstellen und auf den Markt bringen wird. Wir sind nur noch gute zwei Monate davon entfernt.



Allein seit gestern konnten wir euch viele Fotos vom Pixel 10 Pro sowie neue Infos zum Pixel 10 Tensor-SoC liefern. Aber wir haben auch über das bereits in diesem Monat in Großbritannien stattfindende Pixel Superfans-Event berichtet, das Spekulationen über einen Frühstart der neuen Smartphone-Generation mit sich gebracht hatte. Ich hatte das in meinem Beitrag bereits als äußerst unwahrscheinlich eingeordnet und jetzt kommt gewissermaßen die Bestätigung.

Gleich mehrere Quellen haben in den letzten Stunden vermeldet, wann mit der Präsentation und dem Verkaufsstart der Pixel 10-Smartphones zu rechnen ist. Google soll wohl am 13. August zum ‚Made by Google‘-Event laden. Somit sind wir nur noch etwas mehr als zwei Monate von der Präsentation der neuen Smartphones entfernt. Es ist exakt dasselbe Datum wie im vergangenen Jahr, als die Präsentation erstmals vom Oktober auf den August vorgerückt wurde.

Die Vorbestellungen sollen noch am selben Tag geöffnet werden, so ist das seit langer Zeit üblich, aber in den Händen halten dürfen die Nutzer die Smartphones erst eine Woche später: Der Verkaufsstart ist für 20. August anvisiert und wäre damit ebenfalls in etwa Gleichauf mit dem Vorjahr. Vermutlich wird es wieder zwei Wochen Vorbesteller-Aktionen geben, wobei nur die erste Woche die Vorbestellung die zweite Woche die Frühbestellung ist.

Es ist zu erwarten, dass Google gleichzeitig zu den Pixel 10-Smartphones auch die Pixel Watch 4 vorstellen wird. Über die Smartwatch ist bisher kaum etwas bekannt – aber auch das war bei den letzten Generationen nicht anders. Wer sich schon einmal informieren möchte, findet bei uns alle Pixel 10-Infos und natürlich auch die Fotos des Pixel 10 Pro.

