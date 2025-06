Pixel 10 Pro: Das ist Googles neues Smartphone – Leak zeigt das neue Flaggschiff in voller Pracht (Galerie)

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, denen in diesen Tagen ein möglicher Frühstart prognostiziert wird, der aber vermutlich nicht erfolgen wird. Jetzt ist ein angeblicher Prototyp des Pixel 10 Pro aufgetaucht, der uns das Smartphone erstmals ohne Renderbilder in voller Pracht zeigt. Es zeigt sich, dass die äußeren Veränderungen umfangreicher ausfallen, als wir es erwartet hatten.



In weiser Voraussicht hatten wir euch am Wochenende alle Infos zu den Pixel 10-Smartphones zusammengestellt und jetzt liefern die Leaker wie erwartet wieder neues Material: Nachdem wir schon vor Monaten erste Renderbilder zu sehen bekommen haben, gibt es jetzt die ersten vermeintlich echten Fotos des Flaggschiff-Smartphones. Ein Leaker hat das Pixel 10 Pro in die Hände bekommen und natürlich gleich festgehalten.

Wie ihr auf den Fotos in diesem Artikel sehen könnt, hat sich im Vergleich zum Vorgänger doch mehr getan als erwartet. Zwar sollen die Abmessungen des Smartphones gleich bleiben, aber äußerlich kommt es zu Anpassungen: Die Kameraleiste wirkt beim Pixel 10 Pro unglaublich mächtig, was sicherlich nicht allen Nutzern gefällt. Ansonsten sieht die Rückseite aufgeräumt wie eh und je aus, denn es zeigt sich nur das Google-G – was bei einem Prototyp in diesem Stadium eher ungewöhnlich ist. Dafür sehen wir ein sehr dezentes Muster darunter, das möglicherweise von einem entfernten Aufkleber stammt.

Eine deutliche Änderung gibt es an den Seiten bzw. an der Oberseite: Der Einschub für die SIM-Karte ist an den oberen Rand gewandert und wurde mit der Aussparung der Umrandung für die Antenne kombiniert. Eine interessante Entscheidung, was aufgrund der inneren Architektur vermutlich Vorteile und noch mehr Platz bringt. Schaut euch einmal die folgenden Fotos an.









Pixel 10 Pro Fotos:









Alle Infos zum Pixel 10 Pro:

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GNV 50MP (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Farben: Obsidian (Schwarz), Green (Grün), Sterling (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1099 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Es gibt noch einige weitere Informationen zum Pixel 10 Pro, die aber wohl noch nicht ganz zuverlässig sind. Selbst der Leaker stellt klar, dass die ausgelesenen technischen Daten nicht unbedingt akkurat oder gar einfach falsch sind – etwa beim verwendeten SoC. Es wird sicherlich nur eine Frage von Tagen sein, bis es weitere Informationen zu den Smartphones gibt.

