Pixel 10-Smartphones: Das ist Googles erster Tensor-SoC – alle Komponenten werden ausgetauscht (Leaks)

Google wird mit den Pixel 10-Smartphones schon bald in die nächste Generation starten, die vor allem unter der Haube sehr viele Änderungen im Gepäck haben soll. Die bisher größte bekannte Neuerung ist der Tensor G5, über den Google deutlich mehr Kontrolle übernimmt als es bei den Vorgängern der Fall gewesen ist. Jetzt können wir euch zeigen, aus welchen Komponenten dieser bestehen wird.



Seit den Pixel 6-Smartphones setzt Google auf den eigenen Tensor-SoC, der die Smartphones antreibt und mit dieser Generation die bisher genutzten Qualcomm-Chips abgelöst hatte. Der Chip wurde von Beginn an in Zusammenarbeit mit Samsung auf Basis eines Exynos-Chips entwickelt, wobei nicht bis ins Detail bekannt ist, wie sich die Entwicklungsanteile zwischen den beiden Unternehmen aufteilen. Mit der zehnten Pixel-Generation ist allerdings Schluss mit dieser Kooperation, die beim in dieser Woche vorgestellten Pixel 9a endet.

Mit den Pixel 10-Smartphones wird Google auf TSMC als Chip-Partner setzen, wobei die Vorzeichen völlig andere sind. Denn TSMC ist ein Auftragsfertiger und wird lediglich den von Google bestellten Chip liefern. Die gesamte Entwicklung liegt nun in Googles Händen, was sich sowohl als Vorteil als auch als Nachteil erweisen kann – das bleibt abzuwarten. Für die Optimierung zwischen Hardware und Software birgt das natürlich sehr viel Potenzial, auf der anderen Seite aber auch einen deutlich gesteigerten Entwicklungsaufwand.

Jetzt gibt es einen neuen Leak zum kommenden Tensor G5, der uns zwar keine Details zur Leistung des SoC verrät, dafür aber interessante Einblicke darin gibt, welcher Lieferant für welche Komponente verantwortlich zeichnet. Denn ein SoC (System-on-a-Chip) besteht bekanntlich aus einer ganzen Reihe an Komponenten, die zu einem gemeinsamen Chip zusammengeführt werden. Sicherlich keine leichte Aufgabe.









Das sind die Tensor G5-Komponenten

GPU: Arm Mali > Imagination Technologies DXT

Video codec: Google “BigWave” & Samsung MFC > Chips&Media WAVE677DV

Display controller/2D GPU: Samsung DPU > VeriSilicon DC9000

Image Signal Processor: Google-customized Samsung ISP > Fully custom Google ISP

Physical layer controllers: Samsung > Synopsys DesignWare IP cores

SPMI controller: Samsung > SmartDV SPMI

PWM controller: Samsung > Faraday Technologies FTPWMTMR010

UFS controller: Samsung > Unknown third-party

Es zeigt sich, dass Google für den Abschied von Samsung in allen Bereichen einen neuen Komponentenlieferanten finden musste. Bewerten lassen sich diese nicht wirklich, nehmt es daher einfach als eine weitere technische Auflistung zum kommenden Smartphone und dessen SoC. Interessant ist vor allem, dass Google selbst die Kontrolle über den Kamera-Chip übernimmt und damit gewissermaßen den Pixel Visual Core zurückbringt. Mehr Infos dazu findet ihr in diesem Artikel zu Googles Kamera-Chip.

