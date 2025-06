Pixel 10 Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder der neuen Google-Smartphones zum Download (Galerie)

Googles Designer waren auch in diesem Jahr wieder sehr fleißig und haben einen ganzen Schwung neuer Hintergrundbilder für die Pixel 10-Smartphones entworfen, die wie üblich im Marketing sowie in der Standardeinstellung zum Einsatz kommen. Wer sich schon jetzt das Pixel 10-Feeling auf sein Smartphone holen möchte, kann das tun: Hier bekommt ihr alle 40 Pixel 10-Wallpaper zum Download.



Jede neue Pixel-Generation bringt auch immer neue Hintergrundbilder mit, die auf den Smartphones als Standard-Wallpaper zum Einsatz kommen und sich natürlich auch im Marketing auf allen Bildern zeigen, die ein eingeschaltetes Display abbilden. Dass die Wallpaper schon sehr viel früher als die Smartphones fertiggestellt sind, wissen wir spätestens seit dem Pixel 9a-Leak und jetzt sind die Pixel 10-Hintergrundbilder allesamt durchgesickert.

Auch auf den Pixel 10-Smartphones setzt Google wieder auf mehr oder weniger abstrakte Darstellungen, wobei man leider den in den letzten Jahren immer wieder verwendeten Fokus der Natur aus den Augen verloren hat. Statt Landschaften, Wassertropfen, Vogelfedern oder exotischen Blüten gibt es diesmal einfach nur extrem weichgezeichnete Formen zu sehen. Mit etwas gutem Willen könnte man diese noch als bunte Ölflecken oder sehr sehr glatte Steine einordnen, aber ich denke, dass man das kaum als Natürlich bezeichnen kann.

Aber sei es drum, die Motive sehen dennoch schick aus und natürlich bieten wir sie euch wie gewohnt hier im Blog zur Ansicht und auch zum Download an. Verschafft euch damit einen Eindruck von der Grundrichtung der Pixel 10-Smartphones, die ja auch in puncto Marketing-Schwerpunkt laut einem aktuell geleakten Werbespot eher in Richtung KI (KÜNSTLICHE Intelligenz) gehen. Und dann passt das ja schon wieder ganz gut…









Wir bieten euch die Hintergrundbilder auch diesmal wieder in zwei unterschiedlichen Formen an: Wie gewohnt könnt ihr euch die Bilder in voller Größe in einem Google Fotos-Album ansehen und von dort einzeln oder als Gesamtpaket herunterladen ODER ihr nutzt direkt den Google Drive-Link mit dem Download der gesamten ZIP-Datei. Weil es sehr viele Wiederholungen bei den Bildern gibt und effektive nur eine Handvolle Motive vorhanden sind, wäre der Google Fotos-Weg vielleicht der Bessere.

Aus den Wallpapern ging übrigens auch hervor, in welchen Farben die Pixel 10-Smartphones erscheinen werden. Denn die dominierende Hintergrundfarbe passt bei den Pixeln seit Jahren zur äußeren Farbe der Smartphones.

Pixel 10 Wallpaper: Google Fotos (Galerie) | Google Drive (ZIP-Download)

