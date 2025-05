Pixel 10: Googles neue Smartphones zeigen sich in der Öffentlichkeit – viele Fotos vom Werbedreh (Video)

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, die wie gewohnt bereits großes Interesse hervorrufen und mehrfach geleakt worden sind. Jetzt gibt es neues Bildmaterial, das mehr oder weniger als offiziell bezeichnet werden kann und uns interessante Einblicke gibt: Es gibt viele Aufnahmen vom Werbespot-Dreh für die neuen Smartphones, bei dem einigen Highlights bereits zu sehen waren.



Es ist überraschend ruhig um die Pixel 10-Smartphones geworden, denn die letzten großen Leaks liegen schon einige Wochen zurück – aber jetzt sind sie wieder da. In der vergangenen Woche wurden offenbar die Werbespots für die Pixel 10-Smartphones gedreht, die Google an einem Strand in Kanada produzieren ließ. Das blieb nicht unbemerkt, sodass es jetzt eine ganze Reihe von Fotos vom Werbespot-Dreh gibt, die uns neben dem Aufwand für Smartphone-Bilder auch das Storyboard und eine Reihe von weiteren Details zeigen.

Wir haben die Pixel 10-Smartphones bereits auf vielen Renderbildern gesehen, sodass das Äußere der Smartphones keine große Überraschung ist. Für den Werbespot wird einfach nur ein Pixel 10 in die Kamera gehalten, wobei wir das Smartphone in schlechter Auflösung mehrfach von allen Seiten betrachten können. Aufgrund der Sonnenstrahlung ist selbst die Farbe nicht gut erkennbar, aber auf den ersten Bildern können wir dennoch erneut einen Eindruck von den neuen Geräten bekommen.

Der englischsprachige Slogan für die Pixel 10-Smartphones ist „Ask more of your phone“ und bezieht sich natürlich auf die neuen Gemini- und Android-Möglichkeiten. Es wird also auch bei dieser Generation mehr um Software-Features als um die reine Hardware gehen, die eher Mittel zum Zweck ist und immer stärker in den Hintergrund rückt. Bei den Kamera-Details können wir sehen, dass auch bei dieser Generation wieder der Thermometer-Sensor mit an Bord ist.

Weitere Leaks sind in den nächsten Tagen zu erwarten, erst einmal gibt es uns aber einen guten ersten Eindruck von den Smartphones und zeigt, dass diese nicht mehr ganz so weit von der Markteinführung entfernt sind.

» Alle Infos zu den Pixel 10-Smartphones

