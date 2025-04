Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alles was bisher bekannt ist (Spezifikationen & Galerie)

Google wird schon in wenigen Monaten die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die auch in diesem Jahr wieder in einem Paket aus vier Geräten auf den Markt kommen sollen. Nachdem das letzte Budget-Smartphone nun offiziell ist, widmen sich die Leaker den neuen Google-Geräten und haben bereits viele Informationen herausgefunden, die wir in diesem Artikel zusammenstellen. Das sind die Pixel 10-Smartphones.



Die zehnte Pixel-Generation steht vor der Tür, denn die Zeit bis zur erwarteten Vorstellung im Laufe des Augusts wird erfahrungsgemäß schnell vergehen und die Leaker uns die Zeit noch mehr durch neue Leaks verkürzen. Nachdem Google gerade erst das Pixel 9a auf den Markt gebracht und damit die neunte Generation abgeschlossen hat, können wir den Blick vollständig nach vorn richten. Die Smartphones gehen in die Zweistelligkeit und natürlich sind die Erwartungen wieder sehr hoch.

Auch in diesem Jahr werden die Pixel 10-Smartphones wieder in einem Viererpack auf den Markt kommen, der im vergangenen Jahr mit den Pixel 9-Geräten eingeführt wurde: Ein Pixel 10, zwei Pixel 10 Pro mit unterschiedlichen Displaygrößen sowie das Foldable. Alle vier sind mittlerweile geleakt worden, sodass wir einen ersten Blick auf die Smartphones werfen können, auf deren erste Details und sogar einer in-etwa-Preisgestaltung. In diesem Artikel findet ihr alle Informationen, die bisher bekannt sind.

Auch wenn wir nur noch vier Monate von der erwarteten Präsentation entfernt sind, solltet ihr noch nicht alle Informationen als gegeben hinnehmen. Die Renderbilder sind sicherlich akkurat, so wie das in jedem Jahr der Fall ist, doch hinter den weiteren Informationen steht noch ein Fragezeichen. Die Zeichen stehen allerdings darauf, dass Google in diesem Jahr eher auf Software-Fortschritte setzt, sodass neben dem Äußeren auch die innere Ausstattung weitestgehend stabil bleiben könnte. Schaut euch die folgenden Informationen an.









Google Pixel 10

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GN8 50MP (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX712 13MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP

Frontkamera: Samsung 3J1 11MP

Verkaufspreis: 899 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Pixel 10 ist natürlich auch in diesem Jahr das Standardmodell und soll sowohl in puncto Design als auch Ausstattung nah am Vorgänger sein. Der größte Unterschied ist es tatsächlich, dass das Smartphone erstmals eine Telephoto Lens haben und damit optischen Zoom bieten soll. Ein echtes Novum, mit dem das Smartphone mit seinen großen Brüdern gleichzieht.

Google Pixel 10 Pro

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GNV 50MP (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Verkaufspreis: 1099 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Auch das Pixel 10 Pro als erstes Pro-Modell orientiert sich an seinem Vorgänger – und das sogar sehr exakt. Denn so wie alle anderen Pixel 10-Geräte, soll auch das Pixel 10 Pro nur 0,1mm dicker als der Vorgänger sein und ansonsten die gleichen Abmessungen haben. Ob das tatsächlich der Fall ist oder wir bei dieser Haaresbreite einfach nur einen Rundungsfehler sehen, lässt sich noch nicht sagen. In jedem Fall sollen die Schutzhüllen der neunten Generation wohl auch auf die zehnte Generation passen.

Google Pixel 10 Pro XL

Produktname: Google Pixel 10 Pro XL

Interne Bezeichnung: GUL82

Displaygröße: 6,8 Zoll

Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GNV 50MP (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Verkaufspreis: 1199 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das größte Smartphone der Pixel 10-Serie orientiert sich auch am Vorgänger und wird in diesem Jahr wieder ein größeres Pixel 10 Pro sein. Glaubt man den Leaks, soll der Preis im Gegensatz zu allen anderen Pixel 10-Smartphones steigen, wobei derzeit aber noch nicht bekannt ist, ob dies mit zusätzlichen Komponenten gerechtfertigt wird. Auch dieses Smartphone orientiert sich an der neunten Generation und ist nur um 0,1mm stärker als das Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GN8 50MP (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Samsung 3J1 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 12MP

Frontkamera: Samsung 3K1 11 MP + Samsung 3K1 11MP

Verkaufspreis: 1699 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Foldable der Pixel 10-Serie sieht seinem Vorgänger ebenfalls sehr ähnlich und rundet damit die gesamte zehnte Pixel-Generation ab. Dafür soll es etwas günstiger als die Vorgänger sein, denn Google möchte den Foldable-Preis wohl allgemein senken und dürfte darauf hoffen, etwas mehr Smartphones in diesem Bereich zu verkaufen.

Weitere Informationen

Auch in diesem Jahr wird die Kamera wieder eine große Rolle spielen, wobei das nicht nur für die Hardware-Ausstattung gilt, sondern auch für die Software. Wir haben euch kürzlich alle Pixel 10 Kameratricks zusammengestellt, die wir für die kommende Generation erwarten. Das ist eine recht lange Liste, die einen größeren Fortschritt erwarten lässt. In puncto Fortschritt erwarten wir aber auch große Schritte von Gemini, denn wenn schon die neunte Generation als „KI-Smartphones“ bezeichnet wurde, sollen die Pixel 10 natürlich in nichts nachstehen.

Außerdem hatten wir euch erst kürzlich alle Infos zum Pixel 10 Tensor-SoC zusammengestellt. Schaut doch da auch einmal vorbei.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Wir erwarten die Präsentation der Pixel 10-Smartphones für August 2025 und den Verkaufsstart noch im selben Monat – mutmaßlich wieder eine Woche nach der Ankündigung. Über die Preisgestaltung gab es kürzlich einen größeren Leak, der uns verrät, dass das Pro XL wohl im Preis steigen und das Pro Fold eher sinken sollte. In obiger Auflistung der Informationen haben wir diese vorläufigen Preise einfließen lassen.

