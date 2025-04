Android: So will Google die App-Installation spürbar beschleunigen – Google Play legt Turbo ein (Teardown)

Auf Android dreht sich alles um Apps, denn jede Anwendung und sogar große Teile des Systems basieren auf einzelnen Apps, die vom Kern des Betriebssystems ausgeführt werden. Jetzt will das Team vom Google Play Store die Installation von Apps spürbar beschleunigen. Eine neue Technologie, die ab Android 16 eingeführt wird, soll durch eine Art Cloud-Installation sehr viel Zeit einsparen. Hier zeigen wir euch, wie das funktioniert.



Die meisten Smartphone-Nutzer dürften eine ganze Reihe von Apps installiert haben, die sie regelmäßig verwenden und eher selten austauschen. Ist man dann doch einmal auf der Suche nach einer neuen App, können innerhalb kürzester Zeit recht viele Installationen zusammenkommen. In den letzten Jahren hat der Google Play Store einiges dafür getan, um diese Installationen inklusive Wartezeit so bequem wie möglich zu machen. Jetzt will man diese beschleunigen.

Schon vor Jahren wurde der App-Download deutlich beschleunigt, in dem der Programmcode von den medialen Inhalten getrennt wurde sowie unterschiedliche Varianten für verschiedenste Smartphone-Konfigurationen bereitgehalten wurden. Das hat die Downloadgröße massiv reduziert und damit auch die Downloadzeit. Außerdem wurden im vergangenen Jahr wieder parallele Downloads eingeführt. Jetzt setzt man am folgenden Punkt an, der bisher nur wenig Beachtung gefunden hat: Der Installation der fertig heruntergeladenen App.

Mit Android 16 wird Google einen neuen Turbo für App-Installationen einführen, der sich schon jetzt in den Google Play Services gezeigt hat und daher bekannt geworden ist. Konkret geht es um den Zeitraum vom fertigen Download einer App bis zur abgeschlossenen Installation. Je nach App und Smartphone kann das nur wenige Sekunden dauern, manchmal kann die Wartezeit aber auch in die zweistelligen Sekunden gehen. Für frühere Desktop-Installer im Vergleich nach wie vor ein Witz, doch in der schnelllebigen Smartphone-Zeit zählt eben jede Sekunde.









So will Google die App-Installationen beschleunigen

Die größte Zeit der Installation geht offenbar dafür drauf, aus den einzelnen Dateien innerhalb einer APK den ausführbaren Programmcode zu generieren – also die Kompilierung. Diese findet lokal auf dem Smartphone statt und ist abhängig von der Rechenpower des Smartphones. Mit der neuen Technologie der Cloud Compilation soll das zum größten Teil ausgelagert werden. Die Kompilierung findet dann schon auf den Google-Servern statt, die die fast fertige Programmdatei an das Smartphone senden. Das spart lokal Rechenpower sowie Zeit.

Unter Android verhalten sich Apps etwas anders als am Desktop: Diese sind nur zum Teil kompiliert und liegen in einzelnen Artefakten vor, die das Laden und Starten schneller und effizienter machen. Genau diese Artefakte sollen mit der neuen Technologie bereits vorkompiliert werden und den Flaschenhals auf den Smartphones entfernen. Dazu setzt Google auf das mit Android 16 eingeführte SDM-Dateiformat, das mit demselben Schlüssel wie die App signiert wird.

Diese Technologie dürfte wohl dafür sorgen, dass die App-Installation hauptsächlich auf etwas schwächeren Smartphones schneller vonstattengeht, während Nutzer mit aktuellen Highend-Geräten vielleicht nicht ganz so viel davon bemerken. Natürlich ist jede eingesparte Sekunde sinnvoll, aber ob es die Nutzer wirklich so sehr bemerken, wenn eine Installation statt 7 Sekunden nur 5 Sekunden dauert, sei mal dahingestellt. Ganz grundlos wird Google so etwas aber nicht umsetzen, sodass wir auf die Ankündigung gespannt sein dürfen.

