Android Update: Google erzwingt Neustarts, zieht vielen Smartphones den Stecker, erhöht Akku-Laufzeit & mehr

Die Woche vor Ostern geht zu Ende und hat uns auch in den letzten sieben Tagen wieder viele neue Informationen rund um das Betriebssystem Android gebracht. Denn Google wird eine ganze Reihe von Neuerungen vornehmen, von automatischen Neustarts über das Support-Ende bis zur optimierten Akku-Laufzeit. Zum ersten Mal schauen wir auf die letzten sieben Tage zurück und fassen alle Neuerungen im Android Update schnell und übersichtlich zusammen.



Es ist wieder eine Android-Woche im April vorübergegangen, die auch ganz ohne großen Release so ergiebig wie schon lange nicht mehr gewesen ist. Google hat größere Änderungen angekündigt, die sowohl kurzfristig als auch langfristig größere Einflüsse auf das Betriebssystem haben werden. Es war viel los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Google Play legt Android Update-Turbo ein

Eine neue Technologie soll dafür sorgen, dass App-Updates unter Android deutlich schneller installiert werden können, aber auch die Erstinstallation beschleunigt werden soll. Dafür soll der Prozess der Kompilierung schon in der Cloud stattfinden und der SoC der Smartphones spürbar entlastet werden. Eine interessante Technologie, die im folgenden Beitrag ausführlich beschrieben ist.

» So soll Google Play App-Installationen beschleunigen

Gemini verdrängt Sprachsuche und Lens unter Android

Die Google-Suchleiste ist eine Konstante unter Android, doch diese dürfte sich bald deutlich verändern und dabei sowohl den Fokus von der Websuche weglegen als auch den temporären Abschied von Lens und der Sprachsuche mit sich bringen. Denn eine neue Suchleiste führt stattdessen nur zu Gemini und zur Suchmaschine. Das kann den Homescreen nachhaltig verändern.

» Großes Redesign für die Android-Suchleiste im Testlauf









Support für Android 12 wird eingestellt

Google zieht dem Betriebssystem Android 12 den Stecker und wird dieses nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgen. Aber Android 12 ist nicht nur gefühlt gar nicht so alt, sondern auch faktisch noch sehr weit verbreitet. Nahezu jeder zweite Smartphone-Nutzer verwendet noch Android 12, sodass Google eine enorm große Tür für Angreifer öffnet, die es auf mehr als eine Milliarde Android 12-Smartphones absehen könnten.

» Google zieht Android 12 den Stecker – jedes zweite Smartphone betroffen

Android-Smartphones sollen automatisch neus tarten

Um die Sicherheit zu erhöhen, sollen Android-Smartphones zukünftig nach drei Tagen Inaktivität automatisch neu starten. Das ist nachvollziehbar, könnte aber auch für Probleme sorgen.

» Android-Smartphones erhalten künftig automatischen Neustart

So will Google die Akku-Laufzeit optimieren

Durch den Entzug einiger Tiefschlaf-Berechtigungen von übertreibenden Apps will Google es erreichen, dass die Smartphones häufiger in die Schlummerphase gehen und der Akku somit länger als bisher durchhält.

» Google will Akku-Laufzeit durch mehr Tiefschlaf erhöhen

Android 16 Beta 4 startet

Google hat die neue Android 16 Beta 4 veröffentlicht. Diese bringt nur wenige Neuerungen mit, markiert aber eine gewisse Stabilität vor dem finalen Release. Geht alles gut und gibt es keine Fehler mehr, war das die letzte Beta vor dem Rollout auf alle Pixel-Smartphones.

» Google veröffentlicht neue Android 16 Beta für Pixel-Smartphones

Android Quick Share wird zur eigenständigen App

Das tief in Android integrierte Quick Share dürfte zu einer eigenständigen App werden, die die Nutzer einzeln aufrufen können. Dafür spricht eine neue Oberfläche, die einen Umschalter zwischen Senden und Empfangen mitbringen soll.

» Google dürfte Quick Share zu einer eigenen Android-App formen









Amazon Fire TV Stick künftig ohne Android

Android spielt auch für Amazon eine wichtige Rolle, denn es kommt auf vielen eigenen Geräten zum Einsatz. Das soll sich ändern, denn schon bald wird sich der Amazon Fire TV Stick vom Betriebssystem verabschieden und stattdessen auf das neue Amazon Vega OS setzen. Das könnte die Verbreitung von Android auf Smart TVs spürbar eindämmen, aber auch auf Tablets sieht es ähnlich aus. Ein wichtiger Schritt von Amazon gegen Android.

» Android soll vom Amazon Fire TV Stick verschwinden

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn