Gemini-KI in der Google Websuche: Webseiten erleiden Trafficeinbruch – Google kann Versprechen nicht halten

Als Google vor wenigen Wochen die neue Gemini KI-Übersicht in der Websuche gestartet hat, gab es zwei zentrale Versprechen: Zum einen mehr Informationen für die Nutzer und zum anderen keine spürbaren Auswirkungen auf den Traffic der Webseiten, die diese Informationen liefern. Über erstes kann man streiten, doch zweites hat sich nicht erfüllt. Viele Webseiten klagen über massive Trafficeinbrüche.



Vor wenigen Wochen ist die KI-Übersicht in der Google Websuche in Deutschland gestartet, in den USA steht sie aber schon seit dem vergangenen Jahr zur Nutzung bereit und übernimmt die Moderation immer mehr Suchergebnisseiten. Schon auf den ersten Blick war abzusehen, dass das zu einem massiven Trafficeinbruch der Webseiten führen wird, die sich in den nach unten gedrückten Suchergebnissen befinden – und die noch dazu die von Gemini geklauten Informationen liefern.

Jetzt gibt es zahlreiche Berichte, die sich auf den Aussagen großer und kleiner Webseiten sowie einiger Webanalyse-Unternehmen stützen, dass die Klicks von Google massiv eingebrochen sind. Dazu muss man wissen, dass Google für praktisch alle Webseiten der Hauptlieferant für Traffic (Besucher) ist. Liefert Google weniger Besucher, dann hat das oftmals schwere finanzielle Folgen für die Angebote – bis hin zur Abschaltung. Und genau das könnte in den nächsten Monaten und Jahren sehr vielen Webseiten drohen.

Denn die Gemini KI-Übersicht fasst die Informationen aus den darunterliegenden Webseiten übersichtlich zusammen, sodass der Nutzer direkt die gesuchten Informationen erhält. Das ist schön für die Nutzer, aber natürlich sehr schlecht für die Informationslieferanten, die von Google keinen Cent für ihre Arbeit sehen. Daher dürften solche Berichte, wie etwa der von Bloomberg, Wasser auf den Mühlen der Kritiker sein. Google platziert zwar mittlerweile viele Quellenlinks, aber dennoch gibt es für die Suchenden meist keinen Grund, diese anzuklicken.

Google ist sich wenig überraschend keiner Schuld bewusst und dürfte die Gemini-KI in der Websuche eher noch weiter ausbauen. Man braucht keine Glaskugel, um für die Zukunft einen gewaltigen Knall zwischen Google und den Verlagen / Webseiten zu erwarten. Ausgang ungewiss, doch für das Web und seine Informationsvielfalt keine gute Sache.

