Google Websuche: Umfangreiche KI-Integration startet in Deutschland – drückt Suchergebnisse nach unten

Google hat die von Gemini gebotene Künstliche Intelligenz mittlerweile in sehr viele Produkte integriert und jetzt macht man den nächsten großen Schritt in Deutschland, der sicherlich noch für Diskussionen sorgen wird. Ab heute startet das neue „Übersicht mit KI“ auch in der deutschen Version der Google Websuche. Damit sollen Fragen noch schneller beantwortet werden.



Google integriert die Gemini-KI jetzt auch in die deutsche Version der Google Websuche. Der neue Abschnitt „Übersicht mit KI“ startet für alle relevanten Suchanfragen und soll den Nutzern die wichtigsten Informationen aus den ersten Treffern direkt am Silbertablett servieren. Man spricht davon, es den Nutzern noch einfacher als bisher zu machen, Fragen zu beantworten, benötigte Informationen zu finden und vielleicht auch relevante Webseiten zu entdecken. Im folgenden Video aus der Ankündigung im vergangenen Jahr könnt ihr das im Einsatz sehen.

Laut den Erfahrungen aus anderen Ländern soll die Funktion wohl dazu geführt haben, dass die Google Websuche stärker als bisher genutzt wird und die Nutzer auch zufriedener mit den Ergebnissen sind. Und genau der letzte Satz ist es dann auch, der Google überhaupt zu dieser Funktion veranlasst und dafür große Teile des Webs langfristig über die Klippe springen lässt. Man schafft zwar neue Funktionen, mit denen Nutzer neue Webseiten entdecken können, aber dieser Bereich dürfte wohl überschaubar bleiben.

Das Ganze wird ab sofort für relevante Suchanfragen ausgerollt und zeigt sich in einem sehr umfangreichen Block direkt über den Suchergebnissen. Ab diesem Punkt enthält die Google Websuche also kein einziges Suchergebnis mehr. Sichtbar wird diese Funktion für alle Nutzer ab 18 Jahren, die mit ihrem Google-Konto angemeldet sind. Erscheinen soll es nur dann, wenn die KI-Systeme feststellen, dass Gemini die hilfreichste Antwort liefern kann.

Solltet ihr das nicht wollen, gibt es keine Möglickeit, diese Funktion abzuschalten.

