YouTube Premium: Neue Wiedergabelisten-Funktion kann jetzt aktiviert werden – soll mehr Videos vorschlagen

Auf Googles Videoplattform YouTube gibt es immer wieder neue Funktionen, die zuerst in experimenteller Form für einige Nutzer angeboten werden und optional freigeschaltet werden können. Jetzt dürfen sich Abonnenten von YouTube Premium erneut auf ein Feature freuen, das sie über einen Schalter aktivieren und anschließend in der Android-App nutzen können. Es handelt sich um verbesserte Empfehlungen.



Erst zu Beginn des Jahres hat Google viele experimentelle YouTube-Funktionen gestartet, von denen die meisten mittlerweile wieder verschwunden sind. Jetzt gibt es eine neue Funktion, die empfohlene Videos in die Premium-Wiedergabeliste bringen soll. Nutzern soll es dadurch möglich sein, neue Videos leichter als bisher zu entdecken und diese ganz einfach in die Wiedergabeliste hinzuzufügen. In einer Wiedergabeliste wird es dann wieder neue Empfehlungen geben.

So beschreibt YouTube die Funktion:

Empfohlene Videos werden jetzt in deiner Wiedergabeliste angezeigt. So kannst du neue Videos leichter entdecken und deiner Wiedergabeliste hinzufügen. So funktionierts:

Füge deiner Wiedergabeliste ein Video hinzu und öffne dann deine Wiedergabeliste, um weitere Empfehlungen zu entdecken. Tippe auf ein Video, um es abzuspielen, oder auf die drei Punkte, um es an den Anfang oder das Ende der Wiedergabeliste zu setzen.

Klingt nach einer praktischen Möglichkeit, um noch mehr neue Videos zu entdecken und diese direkt innerhalb der Wiedergabeliste zu verwenden. Wer das ausprobieren möchte, kann das jetzt unter Android tun. Aktiviert die neue Funktion auf dieser Seite und schon könnt ihr es am Smartphone verwenden. Derzeit steht das nur für Android zur Verfügung, könnte bei Erfolg aber auch auf anderen Plattformen sowie im Web starten.

Aktivieren lassen sich solche Experimente nur von YouTube Premium-Abonnenten.

» YouTube-Funktionen jetzt aktivieren

