YouTube Premium: Viele neue Funktionen ab jetzt im Testlauf – höhere Qualität, Video-Turbo, Shorts & mehr

Nutzer von YouTube Premium profitieren nicht nur von der werbefreien Videoplattform und dem Musikstreaming, sondern können auch immer wieder neue Funktionen testen, die für andere Nutzer noch nicht verfügbar sind. Jetzt starten gleich fünf neue Funktionen, die für einige Wochen verfügbar sind und sehr einfach aktiviert werden können. Es gibt neue Shorts-Funktionen, einen Video-Turbo und bessere Audioqualität.



Die YouTube-Entwickler waren wieder fleißig und haben jetzt einen ganzen Schwung neuer Funktionen und Möglichkeiten in der Pipeline, die von zahlenden Premium-Nutzern bereits getestet werden können. Erst vor wenigen Tagen hat man die Funktion Jump Ahead gegen langatmige Stellen freigeschaltet und jetzt folgt der nächste Schwung. Aktiviert ihr alle Optionen, könnt ihr temporär Videos in vierfacher Geschwindigkeit ansehen, die Audioqualität steigern, das Shorts-Verhalten unter iOS optimieren und smarte Downloads nutzen.

Im Folgenden findet ihr eine schnelle Übersicht der verfügbaren Experimente, die jetzt für alle YouTube Premium-Nutzer zum Testen bereitstehen. Habt ihr Interesse an einer dieser Funktionen, dann öffnet einfach die Seite youtube.com/new und aktiviert das entsprechende Experiment. Die Einstellung wird direkt in eurem Konto gespeichert, sodass ihr auch im Webbrowser die Funktionen für Smartphones aktivieren könnt.

Alle Features bzw. Testläufe haben ein Ablaufdatum von nur wenigen Tagen, sodass ihr euch nicht zu viel Zeit lassen und euch auch vorerst nicht daran gewöhnen solltet. Denn auch wenn ein breiter Rollout später recht wahrscheinlich ist, kann nicht gesagt werden, wann es soweit ist und ob die jeweilige Funktion genauso umgesetzt sein wird, wie in diesen Testläufen.









Vorspringen

Verfügbar bis zum 5. Februar

Mit „Vorspringen“ haben Premium-Nutzer mehr Kontrolle über ihre Wiedergabe und können schneller zu den Stellen springen, die sie interessieren. So funktionierts: Nach der Anmeldung kannst du über deine Tastatur zu einem geeigneten Videosegment vorspringen. Klicke auf die Schaltfläche „Vorspringen“, um schneller zu den Stellen zu gelangen, die dich interessieren.

Hohe Audioqualität (Android / iOS)

Verfügbar bis zum 22. Februar

Mit „Hohe Audioqualität“ kannst du Musik auf YouTube in der besten Audioqualität hören. So gehts: Du kannst dir auf YouTube ein beliebiges Musikvideo ansehen und die Vorteile einer höheren Audioqualität nutzen.

Shorts mit Bild-in-Bild (iOS)

Verfügbar bis zum 19. Februar

Premium-Nutzer können sich Shorts weiter ansehen, wenn sie im Bild-im-Bild-Modus zu einer anderen App wechseln. So gehts: Nach der Anmeldung zum Test kannst du ein YouTube-Short aufrufen und dann zu einer anderen App wechseln. Das Short wird im Bild-im-Bild-Modus weiter abgespielt.









Smarte Downloads für Shorts (iOS)

Verfügbar bis zum 19. Februar

YouTube Premium-Nutzer mit iOS-Geräten können sich empfohlene Shorts jetzt automatisch auf ihr Gerät herunterladen lassen. So gehts: Melde dich zum Test an und öffne den Abschnitt „Downloads“ auf dem Tab „Mein YouTube“. Scrolle nach unten zum Bereich „Smart-Downloads“. Wenn du dir in letzter Zeit Shorts auf YouTube angesehen hast, werden dir hier Shorts angezeigt, die automatisch für die Offlinewiedergabe heruntergeladen wurden.

Detaillierte Geschwindigkeiten

Verfügbar bis zum 26. Februar

Mit dieser Funktion kannst du die Wiedergabegeschwindigkeit präzise festlegen. Die Optionen reichen von 0,25‑ bis zu 4‑facher Geschwindigkeit – und zwar in 0,05er-Schritten. So funktionierts: Melde dich bei YouTube an, öffne die YouTube App auf einem Mobilgerät und spiele eine Video ab. Gehe dann zu den Einstellungen, um die Wiedergabegeschwindigkeit anzupassen.

