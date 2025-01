Google Search Labs: Neue Funktion ‚Ask for me‘ führt Telefonate und sammelt Informationen für den Nutzer

Viele Nutzer verwenden die Google Websuche auch dafür, nach lokalen Ergebnissen zu suchen und sich etwa Restaurants, Werkstätten oder ähnliche Dinge in der Nähe anzeigen zu lassen. Jetzt wird eine interessante neue Funktion getestet, bei der per Künstlicher Intelligenz moderne und klassische Technologien kombiniert werden. Das neue Ask for me ruft Unternehmen in der Nähe einfach an.



Eine schnelle Recherche über Unternehmen und deren Leistungen in der Umgebung ist per Google Websuche oder Google Maps recht einfach möglich. Für Details muss man dann aber doch zum Hörer greifen und nach Terminen, Preisen und anderen Details fragen. Jetzt will Google den Nutzern auch diesen Arbeitsschritt abnehmen und testet die neue Funktion Ask for me, die ab sofort für viele Search Labs-Teilnehmer zur Verfügung steht.

Hinter dieser Funktion steckt die Google Duplex-KI, die schon seit Jahren Telefongespräche führen und Informationen sammeln kann. Diese ruft bei den jeweiligen Unternehmen an und fragt nach den vom Nutzer gewünschten Details. Auf den Screenshots hier im Artikel seht ihr das am Beispiel einer Autowerkstatt, bei der die KI nach Angabe einiger Informationen nach Preisen und freien Terminen fragt. Ähnliches gibt es im Testlauf auch für Kosmetikstudios.

Hat die KI alle Informationen gesammelt, erhält der Nutzer nach etwa 30 Minuten eine E-Mail mit einer Zusammenfassung aller Details, die per Telefon von den Unternehmen genannt wurden. So erhält man schnell und gleichzeitig anonym einen Überblick über die Angebote. Für die Nutzer ist das sicherlich sehr praktisch, doch bei einem breiten Rollout für Unternehmen sicherlich ein Problem. Denn ein solcher Recherche-Klick ist schnell getan und beschäftigt dann drei bis fünf Unternehmen in der Umgebung, die man selbst vielleicht gar nicht angerufen hätte. Das sorgt für zusätzliche Arbeitsbelastung bei gleichzeitig mehr Konkurrenz.

Es wird daher nur eine Frage der Zeit sein, bis auch bei Unternehmen immer mehr KIs am Telefon zum Einsatz kommen. Und dann kommt wieder das von mir hier im Blog schon mehrfach hinterfragte Szenario zum Einsatz, bei dem eine KI mit einer anderen KI telefoniert.

[9to5Google]