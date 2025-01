Google Websuche: Die Breadcrumbs verschwinden – URLs werden jetzt für Smartphone-Nutzer verkürzt

Die Suchergebnisse in der Google Websuche halten für jeden Eintrag eine Reihe von Informationen bereit, die sich je nach verwendeter Plattform und auch der verlinkten Webseite unterscheiden. In Kürze werden die sogenannten „Breadcrumbs“ für Smartphone-Nutzer nicht mehr dazugehörigen, denn diese sollen in der mobilen Version nicht mehr gezeigt und nur durch die Domain ersetzt werden.



Die Google Websuche zeigt für jedes einzelne Suchergebnis eine Reihe von Details an: Dazu gehört natürlich zunächst der Titel der Webseite, gefolgt vom Inhaltsauszug, dem Favicon und abschließend auch die URL, hinter der sich die Seite verbirgt. An der URL hat man immer wieder gebastelt und diese schon vor langer Zeit deutlich verkürzt. Nutzer sehen schon seit vielen Jahren nicht mehr die gesamte URL, sondern nur die Domain inklusive einer groben Navigation.

Diese grobe Navigation auf Basis der URL und zum Teil der Inhalte nennt sich „Breadcrumbs“ und kann den Nutzern noch vor dem Klick einen Einblick darin geben, wie eine Webseite aufgebaut ist. In einigen Fällen kann das auch schon ein Signal sein, ob man die Webseite besuchen möchte oder eher nicht. Doch für mobile Nutzer wird es diese Breadcrumbs in Kürze nicht mehr geben. Das Websuche-Team entfernt diesen Bereich aus den Ergebnissen und ersetzt es durch die reine Angabe der Domain.

Als Grund für diese Änderung gibt man an, die Ergebnisse vereinfachen zu wollen. Optisch nachvollziehbar, aber faktisch meiner Meinung nach ein Schritt in die falsche Richtung. Denn es konnte schon aussagekräftig sein, wenn man zum Beispiel rein nach Informationen sucht und als zweiter Breadcrumb ein „Shop“ vorkommt. Absolut verlässlich war das natürlich nicht, aber die Signalwirkung doch schon groß genug, um darauf zu achten. Zumindest meiner persönlichen Meinung nach.

In der Desktopversion der Websuche bleibt alles beim alten, wobei das aber mittelfristig auch von den Erfahrungen der Umsetzung der mobilen Websuche abhängt.

