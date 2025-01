Google Websuche: Geht die Dominanz langsam zu Ende? Suchmaschine verliert Nutzer und Relevanz

Die Google Websuche ist seit vielen Jahren die dominierende Suchmaschine und hatte trotz aller Anläufe und hoher Investitionen der Mitbewerber nie einen echten Konkurrenten zu fürchten. Doch auch diese Dominanz ist nicht für die Ewigkeit und mittlerweile gibt es erste Anzeichen, dass die große Zeit der Suchmaschinen und damit auch von Googles Gelddruckmaschine ihren Zenit überschritten hat.



Die Websuche ist seit jeher das Kerngeschäft der Google Inc und hat bis heute den Stempel der Gelddruckmaschine, denn mit keinem anderen Produkt erwirtschaftet das Unternehmen so viel Umsatz und Gewinn wie mit der Suchmaschine. Natürlich hat sich die Websuche im Laufe von 25 Jahren enorm weiterentwickelt und ist mit dem damaligen Produkt von 1998 praktisch nicht mehr zu vergleichen, aber dennoch sind Suchmaschinen längst in einem abflachenden Markt unterwegs und gefühlt nicht mehr ganz zeitgemäß.

Das Ende der Suchmaschinen wurde schon häufiger prognostiziert, aber erst die Künstliche Intelligenz und ihre vielen neuen Zugänge zu Informationen haben das ernsthafte Potenzial, ein Produkt wie die Google Websuche abzulösen. Zwar gelten die von den KIs ausgespuckten Informationen als fehleranfällig und manchmal nicht ganz korrekt – aber ist das bei der Websuche anders? Wie oft verbreiten sich Falschinformationen und Unwahrheiten über die Websuche und werden von Google gar noch als Fakten angegeben. Viel schlimmer kann es mit KI kaum werden, auch wenn die KI-ChatBots trotz aller Warnungen eine gewisse Form der Selbstüberzeugung und damit eine Art Autorität suggerieren.

Natürlich ist man sich auch bei Google bewusst, dass die KI-Zugänge eines Tages die Websuche überflügeln können. Mit Sicherheit nicht ablösen, denn aus heutiger Sicht wird eine Suchmaschine nach wie vor gebraucht, aber verdrängen könnten sie sie auf jeden Fall. Das gilt nicht für die KI-ChatBots, sondern auch für die vielen anderen Produkte, die sich in den kommenden Monaten und Jahren materialisieren werden.









Google muss den KI-Wettlauf gewinnen

Nicht ohne Grund wirft Google das gesamte Gewicht bei der KI-Entwicklung in die Waagschale. Man hat enorm große Pläne und CEO Sundar Pichai hat die Marktführerschaft bei KI als unabdingbares Ziel für dieses Jahr ausgegeben. Für Google ist es laut dem CEO sehr wichtig, in diesem Markt sowohl technologisch als auch in puncto Reichweite führend zu sein. Dass sich Pichai selbst immer wieder zu Wort meldet und sogar öffentlich Druck auf seine Teams aufbaut, hat es in der Vergangenheit bei keinem anderen Produkt gegeben. Das zeigt schon die enorme Relevanz der KI.

Denn für Google geht es nicht nur darum, auch das „next big thing“ zu beherrschen und sich damit einen weiteren wichtigen Markt zu erschließen, sondern um sehr viel mehr. Man ist sich bewusst, dass DAS Kernprodukt und DIE Gelddruckmaschine massiv gefährdet ist – auch wenn das aus heutiger Sicht vielleicht noch nicht ganz akut ist. Doch der Abstieg kann sehr schnell beginnen, das haben schon ganz andere Unternehmen mit ihren dominierenden Produkten erfahren müssen. Nicht ohne Grund integriert Google daher schon seit dem vergangenen Jahr die KI-Antworten in die Websuche, um eine Brücke zwischen dem alten und dem neuen Produkt zu bauen.

Für Google wird es nun nach dem Motto „kill your own cash cow“ darum gehen, die Websuche selbst durch die KI-Produkte zu verdrängen. Denn wenn Google es nicht tut, dann wird es ein anderes Unternehmen machen. Also geht es darum, selbst einen Websuche-Nachfolger aufzubauen, diesen möglichst breit allen Nutzern zugänglich zu machen und auch sehr früh zu monetarisieren. Genau das tut man schon seit dem vergangenen Jahr bei Gemini und wird diesen Weg in den nächsten Jahren weitergehen. Was ein enormer Abstieg der Suchmaschinen für das weitere Web bedeutet, steht dann wieder auf einem anderen Blatt…

» Google Websuche: Marktanteil sinkt erstmals seit vielen Jahren unter 90 Prozent – Nutzer sind unzufrieden

Letzte Aktualisierung am 2025-01-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!