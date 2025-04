Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – Leaks zeigen Renderbilder mit ersten Details (Galerie)

Google dürfte bereits in gut vier Monaten die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die damit gar nicht mehr so weit entfernt sind und daher immer häufiger bei den Leakern auftauchen. In den letzten Tagen sind alle vier erwarteten Smartphone-Modelle in Form Renderbildern geleakt worden, die uns einen ersten Eindruck von der kommenden Smartphone-Generation geben. In diesem Jahr setzt Google ganz offensichtlich auf Kontinuität und Veränderungen unter der Haube.



Gerade erst hat Google die neunte Pixel-Generation mit der Vorstellung des Pixel 9a abgeschlossen, da sprinten wir natürlich schon wieder eine Nummer weiter und blicken auf die kommende Jubiläums-Generation. Denn schon im Sommer wird Google den nächsten Schritt machen und mit den Pixel 10-Smartphones das nächste Kapitel für die Geräte eröffnen. Natürlich liegt die Messlatte aufgrund der starken Vorgänger und auch dem Sprung in die zweistellige Generation hoch, aber zumindest äußerlich fallen die Schritte eher kleiner aus.

Mutmaßlich schon im August wird Google die Pixel 10-Smartphones offiziell ankündigen und wohl auch noch im selben Monat auf den Markt bringen – wenn es nicht wieder unvorhergesehene Probleme gibt. Natürlich haben wir euch bereits alle bisher bekannten Pixel 10-Infos zusammengestellt, wobei wir erst in den nächsten Wochen umfangreichere Listen mit Spezifikationen erwarten. Aber ein Blick auf die Renderbilder, die nun vollständig von allen vier Geräten durchgesickert sind, lohnt sich an dieser Stelle ebenfalls. Denn sie geben den ersten Eindruck von der neuen Generation.

In der folgenden Auflistung findet ihr die ersten Informationen sowie Renderbilder zu den kommenden Smartphones. Ohne Frage wird es in den nächsten Wochen viele weitere Leaks geben, wobei wir demnächst einen Schwung technischer Daten zum Display sowie weitere Details zur Pixel 10-Kamera erwarten. Derzeit sind lediglich die Displaygrößen sowie die Abmessungen bekannt und wir wissen, dass ein Tensor G5 aus dem Hause Google unter der Produktion von TSMC zum Einsatz kommen wird.









Google Pixel 10

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Das Pixel 10 ist das Standardmodell dieser Smartphone-Generation und soll laut jüngsten Leaks nahezu genauso aussehen wie der Vorgänger. Einen kleinen aber sehr wichtigen Unterschied scheint es aber dennoch zu geben, der zumindest auf den Renderbildern erkennbar ist und sich mutmaßlich auch bewahrheitet: Das Grundmodell soll über eine Telephoto-Linse verfügen und wäre damit das erste Pixel außerhalb der Pro-Ableger, die über eine Kamera mit Zoom-Funktion verfügt. Alle Infos dazu haben wir euch bereits in diesem Pixel 10 Kamera-Artikel zusammengefasst.

Google Pixel 10 Pro

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Wenig überraschend orientiert sich nicht nur das Pixel 10 am Vorgänger, sondern diese Herangehensweise gilt auch für das Pixel 10 Pro. In diesem Fall sogar exakt, denn das Smartphone ist um gerade einmal 0,1mm stärker als der Vorgänger und gleicht diesem bis auf dieses Detail bis aufs Haar. Das gilt übrigens für alle bisher geleakten Pixel 10-Smartphones. Ob das tatsächlich der Fall ist oder wir bei dieser Haaresbreite einfach nur einen Rundungsfehler sehen, lässt sich noch nicht sagen. In jedem Fall sollen die Schutzhüllen der neunten Generation wohl auch auf die zehnte Generation passen.

Google Pixel 10 Pro XL

Produktname: Google Pixel 10 Pro XL

Interne Bezeichnung: GUL82

Displaygröße: 6,8 Zoll

Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm

Das größte der normalen Pixel 10-Smartphones (ohne Foldable) orientiert sich ebenfalls am Vorgänger und kommt als das stärkste Modell des Jahres 2025 auf den Markt. In puncto Abmessungen und Preis hat es zwar noch einen größeren Bruder, aber einen Vergleich zwischen dem Pro XL und dem Pro Fold kann man kaum ziehen. Insbesondere jetzt noch nicht, weil das Foldable bisher noch nicht geleakt worden ist. Auch dieses Smartphone sieht aus wie die neunte Generation und ist nur um 0,1mm stärker als das Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm









Weitere Details

Wir haben euch in den letzten Tagen bereits einige weitere Details rund um die Pixel 10-Smartphones zusammengestellt, wobei sich diese natürlich noch auf frühe Leaks verlassen. So haben wir euch alle Infos zur Pixel 10-Kamera zusammengefasst, über die in puncto Hardware, Software-Ausstattung, KI und auch Kameratricks schon das eine oder andere Detail bekannt ist. Aber wir haben euch schon alle Infos zum Tensor-SoC im Pixel 10 zusammengefasst. Schaut einfach mal in den Artikeln vorbei.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Wir erwarten den Verkaufsstart der Pixel 10-Smartphones ebenso wie die Präsentation für August 2025. Vermutlich Präsentation in der Mitte des Monats, dann ein bis zwei Wochen Vorbestellerzeitraum und anschließend gegen Ende des Monats der Verkaufsstart. Detaillierte Informationen gibt es dazu bisher noch nicht. Das gilt auch für den Verkaufspreis, wobei wir aufgrund der weiter verfolgten Modellstruktur aber davon ausgehen können, dass die Preise entweder stabil bleiben oder nur moderat steigen.

