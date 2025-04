Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im März auf viele Smartphones

Android-Nutzer sind seit vielen Jahren vom Ablauf verwöhnt, dass das Betriebssystem mehrmals im Monat im Hintergrund aktualisiert wird. Zum Teil enthält dieser Rollout neue Funktionen, die auch an der Oberfläche sichtbar werden. Dank der weiterhin steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir zum Abschluss des Monats wie üblich zurückblicken. Der Monat März hatte wie erwartet sehr viele interessante Neuerungen zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates in diesem Monat auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat März, die Google in insgesamt fünf Wellen ausgerollt hat. Die aktuelle Darstellungsform sortiert nicht mehr nach Kategorie, sondern nach der Update-Welle und erst darunter bei Bedarf in Kategorien. Dementsprechend ist auch unsere Darstellung verändert, bietet aber einen ähnlich guten Überblick. Und so finden sich auch in diesem Monat wieder einige interessante Neuerungen in diesem Update, das bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde.









Google System Updates im März:

Google Partner Setup, Version 100.652836256 (31.03.2025) Allgemeine Fehlerkorrekturen und Verbesserungen der Zuverlässigkeit. Google Play-Dienste, Version 25.12 (31.03.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion lassen sich gemeinsam verwaltete Geräte jetzt ganz einfach sperren und entsperren. Support [Phone] With this feature, you’ll see an updated UI when your phone notifies you of new features. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Stabilität.

[Auto] Die Seite „Google-Dienste“ des Einrichtungsassistenten wurde aktualisiert und enthält jetzt die Einstellungen für Google Play-Updates.

[Smartphone] Mit dieser Funktion erhalten Sie während eines Updates im Einrichtungsassistenten zusätzliche Informationen zu Over‑the‑air-Updates. Wallet [Smartphone] Mit diesem Update wird der Kaufvorgang für Wallet in Japan verbessert.

[Smartphone] Mit dieser Funktion können Nutzer Bilder für Google Wallet freigeben, um Karten/Tickets zu erstellen. Google Play Store, Version 45.6 (31.03.2025) [Smartphone] Im Google Play Store finden Sie jetzt personalisierte App-Inhalte, die auf Ihren installierten Apps basieren. Auf dem Startbildschirm der App können Sie außerdem nach ähnlichen Inhalten in Play-Sammlungen suchen.

[Smartphone] Um versehentlich getätigte Käufe zu vermeiden, müssen Sie die Schaltfläche „Kaufen“ jetzt schieben, anstatt darauf zu tippen. Android WebView, Version 135 (26.03.2025) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 25.11 (24.03.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit dieser Funktion sehen Sie in den Google Einstellungen Empfehlungen für Dienste für mehrere Geräte. Entwicklerdienste [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Maps in ihren Apps. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Durch dieses Update können die vorhandenen Funktionen der Android-App „Mein Gerät finden“ im „Direct Boot“-Modus verwendet werden. Systemverwaltung [Auto, Smartphone, TV, Wear] Wir haben Probleme im Bereich Systemverwaltung und Diagnosedienste behoben, um die Nutzung allgemein zu verbessern. Dienstprogramme [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich dienstprogrammbezogene Dienste.

[Smartphone] Mit diesem Update können Sie in Android Autofill das Erzwingen einer biometrischen Authentifizierung aktivieren, um Ihre Daten zu schützen, falls Ihr Gerät gestohlen wird. Wallet [Smartphone] Mit dieser Funktion wird in Google Wallet eine neue Karte mit hilfreichen Informationen angezeigt.

[Smartphone, Wear] Mit dieser neuen Funktion wird das Aliro-Protokoll auf NFC‑Lesegeräten in Google Wallet unterstützt. Google Play Store, Version 45.5 (24.03.2025) [Smartphone] Mit dieser Funktion finden Sie auf der Suchergebnisseite des Google Play Store neue Quest-Formate.

[Smartphone] Mit diesem Update werden neue und bemerkenswerte Ereignisse in einem neuen Format hervorgehoben. Google Play-Dienste, Version 25.10 (17.03.2025) Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Sie können jetzt alle Daten im Google Passwortmanager löschen. Support [Smartphone] Durch dieses Update werden Sie in der Google-Guide-Kampagne aufgefordert, die Google Fotos-Sicherung zu aktivieren. Wallet [Smartphone] Wir haben Animationen zu einigen Karten hinzugefügt, die abgespielt werden, wenn Sie darauf tippen.

[Smartphone, Wear] Mit dieser Funktion wird die Nutzerfreundlichkeit bei der Einrichtung von Zugangskarten verbessert.

[Smartphone] Die Campus-ID wurde überarbeitet, um die Nutzung allgemein zu verbessern. Google Play Store, Version 45.4 (17.03.2025) [Smartphone] Auf der neuen Seite „Sprachsuche“ können Sie jetzt ganz einfach und noch genauer per Sprachbefehl suchen. SIM-Manager, Version 31 (14.03.2025) [Smartphone] Allgemeine Fehlerkorrekturen und Verbesserungen der Zuverlässigkeit. Google Play-Dienste, Version 25.09 (10.03.2025) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in Bezug auf Analytics und Diagnose in ihren Apps. Geräteverbindung [Smartphone] Mit dieser Funktion wird die Benutzeroberfläche für Einstellungen auf dem Bildschirm „Streamingoptionen“ verbessert.

[Smartphone] Mit diesem Update lassen sich verfügbare Thread-Netzwerke und Border-Router in der Nähe finden, um die Netzwerkverwaltung zu vereinfachen. Support [Smartphone] Mit dieser Funktion erhalten Sie Informationen zu den neuen Funktionen der aktuellen Android-Betriebssystemversion.

[Smartphone] Mit dieser Funktion erhalten Sie Updates zu neuen Möglichkeiten, Gemini zu verwenden. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung von Verbindungsoptionen. Dienstprogramme [Smartphone] Auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte können jetzt mit dem Google-Konto synchronisiert werden. Wallet [Smartphone, Wear] Mit diesem neuen Update wird die Unterstützung des asymmetrischen Protokolls für NFC-Lesegeräte in Google Wallet verbessert.

[Smartphone, Wear] Durch dieses Update können Kinder jetzt Google Wallet mit der entsprechenden Elternaufsicht nutzen.

[Smartphone] Mit dieser Funktion können Sie uns Feedback zu Ihrem digitalen Autoschlüssel geben. Google Play Store, Version 45.3 (10.03.2025) [Smartphone] Durch dieses Update wird die Seite mit den Rezensionen der App auf Geräten mit großen Bildschirmen im 2-Spalten-Layout angezeigt. Device Health Services, Version 1.27.0.731092006 (03.03.2025) [Smartphone] Verbesserungen der Funktionen von „Intelligenter Akku“. Google Play-Dienste, Version 25.08 (03.03.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Mit dieser Funktion haben wir die Zuverlässigkeit bei der Anmeldung von Jugendlichen und Kindern verbessert. Wallet [Smartphone, Wear] Mit diesem Update wird Google Wallet in neuen Ländern eingeführt. Google Play Store, Version 45.2 (03.03.2025) [Smartphone] Mit den neuen Themenseiten bei Google Play können Sie sich jetzt einfacher und ausführlicher über Spielgenres informieren.

[Smartphone] Über eine neue Installationsleiste können Sie Apps jetzt einfacher installieren und öffnen – selbst wenn Sie auf der Seite „App-Details“ nach unten gescrollt haben.

Letzte Aktualisierung am 2025-04-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google Support]