Starke Pixel-Aktionen bei Amazon: Bis 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Buds, Pixel Tablet und Watch

An diesem Wochenende lohnt sich ein Blick in den Google Store bei Amazon, der erneut einen großen Schwung an starken Aktionen rund um die Pixel-Produkte im Gepäck hat. Zum Teil gibt es jetzt noch höhere Rabatte auf die Pixel 9-Smartphones, die Pixel 8-Smartphones, das Pixel 8a, die Pixel Watch 3 und einiges mehr – so lange der Vorrat reicht. Im Schnitt spart ihr bis zu 30 Prozent auf die Pixel-Produkte.



Bei Amazon gibt es im Frühlingsangebote und auch der deutsche Google Store jetzt einige neue Deals, die zum Teil schon in der letzen Wochen galten, zum Teil aber auch erst jetzt mit hnoch höheren Rabatten gestartet sind. Die gebotenen Rabatte umfassen das gesamte Portfolio des Stores und reichen von den aktuellen Pixel 9-Smartphones über die achte Generation der Smartphones bis hin zum Pixel 8a, aber schließen auch das Pixel Tablet, die Pixel Watch 3 sowie die Nest Cams mit ein.

Starke Pixel-Aktionen

Im Rahmen der Aktionen bekommt ihr jetzt das Pixel 9 für nur 775 Euro, das Pixel 9 Pro für 898 Euro und das Pixel 9 Pro XL für 1029 Euro – das sind jeweils 20 bis 30 Prozent unter dem UVP. Entscheidet ihr euch für ein Pixel 9 Pro Fold für 1649 Euro könnt ihr ebenfalls 16 Prozent sparen. Das ist bei diesem Gerät ein sehr ordentlicher und seltener Rabatt.

Darf es auch die günstige Variante sein, bekommt ihr das Pixel 8a für sensationelle 385 Euro oder auch ein Pixel Tablet für 402 Euro – viel mehr könnt ihr kaum noch sparen. Darf es ein kleines Display am Handgelenk sein, bekommt ihr die Pixel Watch 3 für 315 Euro oder für die Ohren die Pixel Buds Pro 2 für 182 Euro. Daneben gibt es auch noch eine Reihe von Bundle-Aktionen, starke Rabatte auf die Nest Cam und einiges mehr.

Schaut einfach einmal im Google Store bei Amazon vorbei und nutzt die starken Angebote. Nutzt dazu auch gerne unsere Partnerlinks, um unsere Arbeit hier im Blog zu unterstützen. Der Verkaufspreis wird dadurch für euch natürlich nicht teurer!

