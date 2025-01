Google Maps: Aus dem ‚Golf von Mexiko‘ wird der ‚Gulf of America‘ – Google wird das Trump-Dekret umsetzen

Der neue US-Präsident Donald Trump zeigte sich in seiner ersten vollen Amtswoche voller Tatendrang und hat bekanntlich eine ganze Reihe von Dekreten aus den unterschiedlichsten Bereichen unterzeichnet. Die politisch werbewirksamste Änderung wird in Kürze auch bei Google Maps zu sehen sein: Der Golf von Mexiko wird auf der Kartenplattform in Golf von Amerika umbenannt.



Als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika muss man sich mit vielen Dingen beschäftigen und natürlich Prioritäten setzen. Der neue US-Präsident Donald Trump hat unter anderem zwei Umbenennungen ganz oben auf seiner Prioritätenliste gesetzt und schon am ersten Tag seiner Amtszeit angeordnet, dass sowohl der Golf of Mexico als auch der Berg Denali in Alaska umbenannt werden. Das hat sowohl in den USA als auch international für Diskussionen gesorgt.

Jetzt hat das Team von Google Maps mit einer Reihe von Tweets und Erklärungen angekündigt, diese Änderungen schon sehr bald auf der Kartenplattform einpflegen zu wollen. Konkret ist es so, dass der „Gulf of Mexico“ seinen Namen international behalten wird und nur für Nutzer in den USA als „Gulf of America“ gezeigt wird. US-Nutzer sehen die US-Version, mexikanische Nutzer sehen nur die alte Variante und internationale Nutzer werden gleich beide Bezeichnungen sehen.

Das Google Maps-Team begründet den Schritt damit, dass man sich stets an offizielle Quellen hält und deren Änderungen folgt. Für die USA ist es das Geographic Names Information System. Man hat sich seit jeher daran gehalten und wird das auch in Zukunft tun, sodass man auch diese kontroverse Änderung übernehmen wird. Google sichert sich durch den Bezug auf offizielle Quellen ab und gibt stets das an, was diese vorgeben. Ich denke, das ist der einzig richtige Weg.

Dennoch sorgt das natürlich für Aufsehen, denn Google Maps dürfte für viele Menschen DIE Kartenplattform sein und wenn es dort in der von Trump geforderten Variante steht, dann bringt das eben Diskussionen mit sich. Einen Alleingang mit einer Nicht-Umbenennung dürfte man sich selbst bei Google nicht trauen und andere Kartenplattformen werden das mit Sicherheit sehr ähnlich sehen.

» Google vergisst Joe Biden: Trump-Vorgänger ist aus Suchergebnissen verschwunden – wirklich nur ein Bug?

Letzte Aktualisierung am 2025-01-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!