Google vergisst Joe Biden: Trump-Vorgänger ist aus Suchergebnissen verschwunden – wirklich nur ein Bug?

Gefühlt ist US-Präsident Donald Trump schon seit mehreren Monaten wieder im Amt, doch tatsächlich ist es noch nicht einmal eine Woche, die von Trump-Schlagzeilen dominiert wird. Da kann man schon einmal vergessen, wer bis Anfang der Woche US-Präsident gewesen ist – das scheint man sich auch bei Google gedacht zu haben. Tatsächlich hat die Google Websuche Joe Biden über einen Zeitraum von mehreren Tagen einfach „vergessen“. So mancher Beobachter glaubt nicht an einen Fehler.



US-Präsident Donald Trump dominiert die Schlagzeilen, und das nicht erst seit seiner Amtseinführung am Montag, sondern schon Wochen und Monate zuvor. Kein Wunder, dass eine damalige Aussage seines Vorgängers längst zur selbsterfüllenden Prophezeiung geworden ist – nämlich die, dass der nur ein Übergangs-Präsident sein wird. Dass tatsächlich sein Vorgänger auch nochmal sein Nachfolger wird, hätte er selbst und viele Beobachter damals kaum für möglich gehalten.

Aber um wen geht es überhaupt? Wer war zwischen Donald Trump US-Präsident? Ein Blick in die Google Websuche konnte das von Mittwoch bis Freitag (!) nicht beantworten. Denn bei der Auflistung der US-Präsidenten war der Zeitraum von 2021 bis 2025 einfach leer. Auch bei allen weiteren ähnlichen Auflistungen ist der Präsident der letzten vier Jahre einfach ausradiert. Es ist also kein Bug in der Darstellung eines einzelnen Widgets, sondern das Problem (?) liegt tiefer.

Weil ein Nutzer skeptisch geworden ist und der Meinung war, sich an eine andere Person zu erinnern, die bis Montag Vormittag US-Präsident gewesen ist, führte der Weg zu Gemini: Eine Frage danach, wer in den letzten vier Jahren US-Präsident gewesen ist, brachte eine klare Antwort: Natürlich Donald Trump.









Google vergisst Joe Biden

Der vorherige US-Präsident ist vermutlich keiner, der lange in Erinnerung bleiben wird, was auch an der Wucht seines Vorgängers und Nachfolgers liegt, der selbst in seiner Pause immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Aber um wen geht es denn nun? Natürlich um den 46. US-Präsidenten Joe Biden. Manch einer wird sich noch erinnern. Es ist der nette Herr rechts im ersten Artikel-Bild, der sich offensichtlich sehr über die Ankunft seines Nachfolgers freut.

Aber genug der Satire.

Ein solcher Daten-Lapsus kommt bei Google häufiger vor als man denkt und auch diesmal spricht das Unternehmen von einer Datenpanne, die man schnellstmöglichs behoben hat. Es wäre normalerweise keine Schlagzeile wert, doch in diesem Fall ist es anders. Denn auch Google-CEO Sundar Pichai war Trumps Amtseinführung in der ersten Reihe, Google hat eine Million Dollar für dieses Event gespendet und sucht, so wie alle großen Tech-Konzerne, die Trump-Nähe. Da sich vor allem Musk und seit neuestem auch Zuckerberg als große Trump-Fans zeigen und die Demokraten-Partei in Social Media praktisch verschwinden lassen, hat dieser Google-Fehler einen sehr bitteren Beigeschmack. Wer mag in der heutigen Zeit noch an Zufälle und unglückliche Fehler glauben…?

[Der Standard]

Letzte Aktualisierung am 2025-01-25 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!