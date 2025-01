Android Auto: Google Maps Navigation ist jetzt zentriert – neue Oberfläche sorgt für Probleme (Screenshots)

Die Google Maps Navigation gehört zu den am häufigsten genutzten Apps in Android Auto und dürfte von vielen Nutzern im Vollbild genutzt werden, um möglichst viele Details zu sehen. Seit wenigen Tagen wird ein Update für die Kartenoberfläche ausgerollt, das nicht bei allen Nutzern gut ankommt und gerade auf kleinen Displays eine negative Auswirkung haben kann.



In der Regel macht die Google Maps Navigation innerhalb von Android Auto einen guten Job darin, dem Autofahrer genügend Details für seine Fahrt zu zeigen und klare Navigationsanweisungen zu geben, ohne die Karte selbst zu überfrachten. Während in einer steigenden Anzahl von Fahrzeugen große oder sehr weite Displays verbaut sind, dürfte die Masse der Nutzer auch heute noch ein kleines Display besitzen, auf dem die Kunst noch einmal eine andere ist. Und genau an dieser Stelle scheint es durch das jüngste Update zu haken.

Mit dem Update, das seit Ende letzter Woche für erste Nutzer ausgerollt wird, wird die Kartenansicht von Google Maps mit der Position des Fahrzeugs zentriert gezeigt. Außerdem wird die Karte über die gesamte Displayfläche gestreckt, was nur vermeintlich eine gute Idee ist. Denn dadurch ergibt es sich bei kleinen Displays, dass die Position des Nutzers und die unmittelbar davor liegende Strecke von den Bedienelementen verdeckt wird – in diesem Fall von der ausgeklappten Suchleiste.

Auf dem ersten Bild in diesem Artikel könnt ihr die zuvor genutzte Variante sehen und auf dem zweiten Foto seht ihr die neue Oberfläche. Es ist klar zu sehen, dass die neue Positionierung nicht ganz vorteilhaft ist. Denn durch das Strecken der Karte wandern die Overlays automatisch mehr in die Kartenmitte. Und so kommt es zum umgekehrten Effekt, den man eigentlich erreichen wollte. Eine gute Lösung wäre es, die Position des Fahrers nicht vollständig zu zentrieren, sondern eher zwischen Bedienelement und rechtem Rand. Ähnliches zeigt sich zumindeet, wenn man aktiv ein Ziel eingibt.

Ob es sich um ein Bug handelt oder das Ganze für ein schickes Design auf großen Displays einfach in Kauf genommen wird, lässt sich noch nicht beurteilen. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass sich die Suchleiste in Android Auto einklappen lässt und somit nur noch den oberen Teil der Karte verdeckt.

[9to5Google]

