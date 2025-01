Google Chromecast: Überraschendes Update sorgt für Probleme – Wetter und Uhrzeit kaum noch lesbar

Hinter Millionen Fernsehern schlummert noch ein Google Chromecast der ersten Generationen, der zwar wenig smart, aber dafür sehr schlank und simpel zu bedienen ist. Eigentlich werden die Dongles nicht mehr mit Updates versorgt, aber dennoch gab es über das Wochenende wohl eine Aktualisierung, die für ein kleines Problem sorgt – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Uhrzeit und Wetter sind kaum noch zu erkennen.



Der Google Chromecast hat sich bereits doppelt überlebt, denn trotz mehrerer Nachfolger und gar zweier Einstellungen sind die Dongles nach wie vor so populär, dass sie noch immer hinter Millionen Fernsehern ihren Dienst verrichten. Die Rede ist von den Google Chromecasts der ersten bis dritten Generation, die noch eine echte Benutzeroberfläche auskommen. Die Nachfolger waren die Chromecast mit Google TV, die ebenfalls im vergangenen Jahr eingestellt und durch den Google TV Streamer ersetzt wurden.

Eigentlich werden diese Chromecasts nicht mehr mit Updates versorgt, aber dennoch gab es in den letzten Tagen eine Aktualisierung, die für Probleme sorgt. Denn die rechts unten eingeblendete Uhrzeit sowie das Wetter werden nach dieser unbemerkten Aktualisierung plötzlich in einer sehr kleinen Schriftart gezeigt. Zwar nicht unlesbar klein, aber dennoch in einer solchen Größe, dass man schon etwas näher an den Fernseher heranrücken muss. Auf obigem Bild seht ihr, dass diese Hinweise in derselben Größe gezeigt werden, wie die Copyright-Hinweise des Hintergrundbilds.

Es ist eindeutig, dass es sich dabei um einen Bug handelt und nicht um eine bewusste Verkleinerung der Angaben. Das wäre ohnehin auszuschließen, denn da die Produkte funktionell nicht mehr gepflegt werden, würde man bei Google wohl kaum damit beginnen, die Oberfläche umzubauen. Und so bleibt zu hoffen, dass man diesen Bug – der mutmaßlich lediglich aus einem Zahlendreher oder einem winzig kleinen Programmierfehler besteht – schnell lösen kann.

