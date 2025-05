Gemini: Neue KI-Bildbearbeitung wird für alle Nutzer ausgerollt – lässt euch Bilder per Prompt anpassen

Googles KI-ChatBot Gemini besitzt schon seit längerer Zeit einen integrierten Bildgenerator, der auf Basis des Imagen-Modells beliebige Motive erzeugen kann. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, auf die viele Nutzer schon seit länger Zeit gewartet haben dürften, nämlich die Bildbearbeitung. Nutzer können jetzt ein Bild hochladen oder ein von Gemini erstelltes auswählen und per Prompt anpassen.



Der in Gemini integrierte Bildgenerator hat zuletzt einen Qualitätssprung gemacht und spuckt längst passable Bilder aus, die je nach Kategorie auch mit der Konkurrenz mithalten können. Dennoch möchte man vielleicht manchmal noch ein Detail ändern, kommt mit einem neuen, angepassten Prompt aber dennoch nicht ans Ziel, weil das Motiv im nächsten Anlauf völlig anders aussehen kann. Daher bietet Gemini jetzt die Möglichkeit, solche Anpassungen ebenfalls vorzunehmen – die neue Bildbearbeitung wird ausgerollt.

Die neue Bildbearbeitung arbeitet direkt innerhalb des KI-ChatBot und benötigt lediglich das Ausgangsbild sowie den Wunsch des Nutzers in Textform. Im Beispiel hier im Artikel könnt ihr sehen, wie der auf der Wiese liegende Hund zunächst eine gelbe Kappe erhält und anschließend an den Strand verfrachtet wird. Alle weiteren Details bleiben erhalten, sodass es sich weiterhin um dasselbe Bild handelt, nur in stark angepasster Form.

Es können sowohl die von Gemini erstellten Bilder direkt bearbeitet werden oder auch eigene Bilder hochgeladen werden, das macht in der Anwendung keinen Unterschied. Ihr könnt den Hintergrund ändern, Objekte ersetzen, Elemente hinzufügen und vieles mehr. Ladet beispielsweise ein persönliches Foto hoch und lasst Gemini ein Bild erstellen, das zeigt, wie ihr mit verschiedenen Haarfarben aussehen würdet.

Das neue Tool wird ab sofort ausgerollt und soll im Laufe der nächsten Wochen bei allen Nutzern ankommen. Ein Gemini Advanced-Abo ist dafür nicht erforderlich. Ob es zukünftig auch direkte Eingriffsmöglichkeiten geben wird, so wie in Google Fotos, oder umgekehrt diese Bearbeitungsmöglichkeiten auch sehr bald zu Google Fotos kommen, bleibt abzuwarten.

