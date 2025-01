Google Fotos: Google macht das Licht aus – neuer Dark Mode für die Webversion wird jetzt ausgerollt

Viele Nutzer der Fotoplattform Google Fotos könnten in diesen Tagen bemerken, dass sich die Oberfläche verändert hat und die allermeisten werden wohl auch per Benachrichtigung darauf hingewiesen: Die Google Fotos Web-App besitzt nun einen optionalen Dark Mode, mit dem sich die Oberfläche entweder manuell oder auf Basis der Systemeinstellungen in einen dunklen Modus schalten lässt.



Viele Google-Apps haben in den letzten Jahren einen Dark Mode erhalten, wobei diese bei manchen mobilen Apps schon wieder so alt sind, dass sich viele Nutzer kaum noch erinnern können, dass es diesen früher nicht gegeben hat. Bei den Web-Apps hat das Ganze deutlich später begonnen und jetzt steht nach den Rollouts für GMail und Kalender auch Google Fotos auf dem Plan. Die Fotoplattform zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern mit einer dunklen Oberfläche.

Der Google Fotos Dark Mode hält keine großen Überraschungen bereit, denn dieser folgt den üblichen Mustern. Die gesamte Oberfläche wandelt sich in Schwarz- und Grautöne. Man nutzt dasselbe Theme wie bei GMail, bei Google Kalender oder auch in der Websuche. Auch die am Smartphone verwendeten Farben entsprechen praktisch vollständig den jetzt am Desktop genutzten Farbangaben. Daher ist der Modus sofort allen Nutzern vertraut und schafft ein einheitliches Bild.

Wie üblich, lässt sich auch bei Google Fotos der Modus einschalten, abschalten oder bei Bedarf an die Systemeinstellungen anpassen. Dazu müsst ihr einfach nur in die Einstellungen wechseln und dort die Kategorie „Farbschema“ aufklappen. Darin finden sich die drei Einträge, wobei die helle Oberfläche weiterhin als Standard eingestellt ist. Einen automatischen Wechsel zum Systemschema gibt es nicht, was vielleicht gerade bei der Fotoansicht auch gar nicht von den Nutzern gewünscht wäre.

Der Dark Mode wird in diesen Tagen für alle Nutzer der Web-App ausgerollt und komplettiert damit den schon seit längerer Zeit bestehenden dunklen Modus der mobilen Anwendungen.

[9to5Google]

