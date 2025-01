Gemini 2.0 ist da! Google startet das Zeitalter der KI-Agenten jetzt für alle Nutzer – Flash bringt Neues (Video)

Google macht mit seiner KI-Plattform weiter große Schritte und hat jetzt den Start von Gemini 2.0 für alle Nutzer angekündigt. Nur etwas mehr als einen Monat nach der offiziellen Präsentation des neuen KI-Modells wird diese nun als Flash-Variante in der Android-App verwendet und somit allen Nutzern zugänglich gemacht. Es ist ein großer Schritt, der das Fundament für viele neue Möglichkeiten legt.



Gemini kommt jetzt bereits in der dritten offiziell nutzbaren Generation an: Nach Gemini 1.0 sowie dem vor einigen Monaten als Zwischenschritt veröffentlichten Gemini 1.5 startet man jetzt für die breite Masse mit Gemini 2.0. Wir haben euch das neue KI-Modell im verlinkten Artikel bereits ausführlich vorgestellt, das eine Reihe von Schwerpunkten besitzt: Google spricht von einer verbesserten Performance, schnelleren Antworten und besseres Schreiben, besseres Lernen und besserem Brainstorming.

Die Highlights von Gemini 2.0 sind aber gewiss nicht diese üblichen Performance- und Qualitätsverbesserungen, sondern eher die geschaffenen Grundlagen für zukünftige Features: Mit Gemini 2.0 startet das „Zeitalter der KI-Agenten“, die für Advanced-Nutzer schon heute umfangreich nutzbar sind. Diese ermöglichen es, dass Gemini in unterschiedliche Rollen schlüpft und somit als Experte für alle Bereiche, als Berater oder gar als Freund auftreten kann. Diesen KI-Agenten gehört die Zukunft, darin sind sich viele Beobachter einig.

Das nächste große Highlight ist die Stärkung der Multimodalität, die den Umgang mit Medien unterstreicht. Gemini behandelt Text, Bild, Video, Audio und Co bekanntlich vollwertig gleich und kann sowohl bei der Eingabe als auch der Ausgabe mit beiden umgehen. Gemini 2.0 schafft die Grundlage für die neuen beeindruckenden Generatoren Imagen 3 für Bild und Veo 2 für Video – wir haben euch beide bereits ausführlich vorgestellt.

Gemini 2.0 wird ab sofort in der Flash-Version in der Android-App als Standard genutzt. Nutzer können bei Bedarf noch einige Wochen zu Gemini 1.5 zurückkehren, aber das wird nur in der Übergangsphase der Fall sein. Das Gemini 2.0 Pro-Modell dürfte schon im Laufe der nächsten Wochen folgen.

[Google-Blog]

