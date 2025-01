Android, Pixel, Chrome & Co: Google will unmotivierte Mitarbeiter loswerden – startet neues Exit-Programm

Google hat vor einiger Zeit eine umfangreiche Umstrukturierung angekündigt, in deren Rahmen die Teams aller Plattformen und Hardware-Abteilungen zusammengeführt werden und unter einem Dach agieren. Dieser Prozess ist längst abgeschlossen und jetzt hat man bemerkt, dass die gesamte Organisation zu viele Mitarbeiter hat. In einem internen Schreiben wird allen US-Mitarbeitern nun ein freiwilliger Ausstieg angeboten.



In einem vermutlich recht großen Kraftakt hat Google im Laufe des vergangenen Jahres die neue Abteilung „Platforms and Devices“ geschaffen, unter deren Dach sich sehr viele wichtige Teams befinden, die bis zu diesem Zeitpunkt eigenständig agierten. Die Ziele waren von Beginn an Einsparungen, Effizienzsteigerungen sowie das Aufspüren von Synergien. Ein wichtiger Punkt ist aber auch die Entscheidungsfindung (decision making) auf möglichst kurzen Wegen zu ermöglichen.

Und so kam es, dass sich unter dem Dach von Platforms and Devices so große Projekte wie Android (inklusive Android Auto, TV, Wear OS und XR), Chrome (inklusive ChromeOS), die Pixel-Hardware, Fitbit, Nest, Google Fotos, Google One und einige mehr befinden. Das deckt einen gewaltigen Umfang ab und es ist anzunehmen, dass mehrere Tausend Mitarbeiter in dieser Abteilung arbeiten. Offenbar mehr, als man eigentlich benötigen würde.

Schon im vergangenen Jahr gab es groß angelegte Kündigungsrunden und auch dieses Jahr startet man wieder damit, viele Googler vor die Tür zu setzen. Diesmal will man es aber etwas sympathischer angehen und startet ein „voluntary exit program“. Frei übersetzt also den freiwilligen Ausstieg, den sich die Mitarbeiter sowohl finanziell versüßen als auch auf organisatorische Unterstützung hoffen können. Ein entsprechendes Memo wurde in dieser Woche intern versendet und ist jetzt bekannt geworden.

The Platforms & Devices team is offering a voluntary exit program that provides US-based Googlers working on this team the ability to voluntarily leave the company with a severance package. This comes after we brought two large organizations together last year. There’s tremendous momentum on this team and with so much important work ahead, we want everyone to be deeply committed to our mission and focused on building great products, with speed and efficiency.