Google Fotos: Neue Bildbearbeitung kommt in die App – Bilder lassen sich jetzt einfach spiegeln (Screenshots)

Mit der Android-App von Google Fotos lassen sich die am Smartphone und in der Cloud hinterlegten Bilder und Videos nicht nur sichern und organisieren, sondern auch in einem immer größeren Umfang bearbeiten. Jetzt wird eine neue Funktion für Android-Nutzer ausgerollt, bei der man sich wirklich wundern muss, dass diese nicht schon von Anfang an verfügbar war: Fotos können nun gespiegelt werden.



Google Fotos hat in den letzten Jahren viele neue Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten, wobei sich diese hauptsächlich auf den KI-Bereich zur Fotomanipulation beziehen. Im Standard-Editor mit seinen grundlegenden Features wie dem Schneiden von Fotos, Aufhellen oder der Farbanpassung hat sich hingegen nur strukturell einiges getan. Jetzt nimmt man sich diesem Bereich wieder an und rollt per serverseitigem Update eine neue Funktion aus, die sich im August 2024 schon einmal sehr kurz gezeigt hatte.

Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, ein Foto zu spiegeln. Dafür gibt es einen neuen Button im Zuschneiden-Bereich, der selbsterklärend ist und auch direkt zeigt, in welche Richtung das Bild gespiegelt wird. Es ist nur eine vertikale (also seitenverkehrte) Spiegelung möglich, während ein Auf-den-Kopf-stellen mit den aktuellen Werkzeugen nicht möglich ist. Das wäre dann vielleicht schon wieder was für das nächste Update, wird aber vermutlich nur selten benötigt. Das Spiegeln hingegen kann gerade bei Selfies und deren Nachbearbeitung sehr hilfreich sein.

Man muss sich wirklich wundern, dass Google Fotos eine solche grundlegende Bearbeitungsfunktion nicht schon von Anfang an besitzt. Immerhin lassen sich Fotos seit jeher beliebig Zuschneiden oder frei Drehen. In der Kombination lässt sich damit auch eine horizontale Spiegelung durchführen: Einfach das Bild um 180 Grad drehen, dann spiegeln und schon erreicht man das entsprechende Umkippen des Bildes.

Die neue Funktion wird ab sofort für alle Android-Nutzer per serverseitigem Update ausgerollt. Für iOS-Nutzer sowie in der Webversion ist diese Möglichkeit bisher nicht verfügbar.

