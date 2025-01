Pixel Wetter: KI-Zusammenfassungen und Co ändern sich? Hintergrund-Update sorgt derzeit für Probleme

Für alle Pixel-Smartphones hat Google vor einiger Zeit die App Pixel Wetter geschaffen, die sowohl über eine schicke Oberfläche als auch eine aufgeräumte Struktur mit sehr vielen Informationen verfügt. In den letzten Tagen konnte die App allerdings bei einigen Nutzern etwas anders aussehen, denn ein Bug sorgt(e) dafür, dass die Einstellungen nicht mehr verfügbar sind und bisherige Optionen ignoriert werden.



Die Android-App Pixel Wetter bietet einen solch großen Informationsumfang, dass die Nutzer in den Einstellungen genau festlegen können, welche Bereiche sie sehen möchte und welche lieber ausgeblendet werden sollen. Allen voran könnte das den KI-Überblick betreffen, der vielleicht hilfreich ist, aber den schnellen visuellen Überblick nach unten drückt und daher vielleicht nicht bei allen Nutzern gut ankommt. Wer diesen plötzlich die letzten Tage gesehen hat, dürfte vom aktuellen Bug betroffen sein.

Der Pixel Wetter-Bug äußert sich darin, dass alle Einträge aus den Einstellungen verschwunden sind bzw. sich nicht mehr verändern lassen. Die Liste ist zwar gefüllt, aber die Schalter sind weg und lassen sich dementsprechend nicht mehr setzen. Aber auch die App selbst beachtet die Einstellungen dadurch nicht mehr und geht in den Standardmodus. Somit lassen sich Dinge wie das KI-Wetter, die gewünschten Einheiten, Töne, Vibrationen und auch Themes nicht mehr einstellen.

Ein Ärgernis, das bei vielen Nutzern vor einigen Tagen über Nacht aufgetaucht ist, nämlich per serverseitigem Update. Nach den ersten Medienberichten hat Google das Problem bestätigt und schon heute früh einen Fix veröffentlicht – erneut per serverseitigem Update. Dieses hat wohl bei einigen Nutzern einen Schwung an Optionen zurückgebracht, aber der Umfang soll sich je nach Nutzer unterscheiden. Manchmal ist alles wieder da, bei einigen nur ein Teil der Einstellungen, bei anderen hat es gar nichts gebracht.

Es wird wohl noch einen weiteren Fix benötigen und vielleicht auch einen völligen Neustart der App, um das Problem wieder aus der Welt zu schaffen. Solltet ihr betroffen sein, dann wisst ihr jetzt, dass ihr nicht allein seid. Übrigens ist es nicht das einzige Wetter-Problem, denn erst seit ein paar Tagen ist dieses auch beim Chromecast kaum noch lesbar:

