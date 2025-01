Pixel 9a: Googles neues Budget-Smartphone startet in Kürze – Leak verrät überraschenden Verkaufsstart

Google wird schon bald das neue Budget-Smartphone Pixel 9a vorstellen, über das schon vor längerer Zeit sehr viele Details bekannt geworden sind. Jetzt gibt es bereits handfeste Informationen zum Verkaufsstart, denn nachdem wir erst vorgestern den Pixel 9a Verkaufspreis erfahren haben, verraten uns die Leaker jetzt den Tag der Präsentation sowie den offiziellen Verkaufsstart. Es ist schon sehr bald.



Wir wissen schon seit langer Zeit, dass Google die gesamte Pixel-Serie seit Sommer vergangenen Jahres vorgezogen hat und dementsprechend auch das Pixel 9a deutlich früher als gewohnt ankündigen und auf den Markt bringen wird. War bisher der Mai oder gar der Juni der übliche Monat für den Budget-Ableger der aktuellen Pixel-Generation, soll es in diesem Jahr bereits der März sein. Das hatten wir schon erwartet.

Laut neuen Leaks wird Google ab dem 19. März Vorbestellungen für das neue Smartphone entgegennehmen und dieses eine Woche später, am 26. März, offiziell in den Verkauf starten. Es ist anzunehmen, dass der Tag der Vorbestellung mit dem Tag der Präsentation zusammenfällt. Wobei man vermutlich diesmal nicht von „Präsentation“ reden kann, denn es wäre schon überraschend, wenn das Unternehmen für das Budget-Smartphone ein eigenes Event veranstaltet. Wahrscheinlicher ist eine Ankündigung per Blogpost ODER ein größeres Event, auf dem das Pixel 9a ebenfalls gezeigt wird.

Und somit wissen wir nun, dass das neue Smartphone schon in gut sieben Wochen vorgestellt werden wird. Wer bereits auf Grundlage der zahlreichen Leaks ein großes Interesse am Gerät hat, darf sich zumindest bei der kleineren Speichervariante auf einen stabilen Verkaufspreis freuen. Für die Variante mit 256 GB Speicherplatz könnte der Preis allerdings etwas steigen. Alle Infos zu den Pixel 9a Verkaufspreisen findet ihr im verlinkten Artikel

Bleibt es bei diesem neuen Zeitplan, dann werden auch die kommenden Pixel 10-Smartphones schon im Hochsommer erscheinen und nicht wie bislang, mit Ausnahme der Pixel 9-Smartphones, bis in den Oktober hinein auf sich warten lassen.

