Kostenlose Spiele in der Google Websuche: Diese Titel könnt ihr jederzeit gratis in der Suchmaschine zocken

In der Google Websuche finden die Nutzer nicht nur viele Informationen und aufbereitete Fakten, sondern auch jede Menge interaktive Inhalte. Dazu gehören seit langer Zeit auch Spiele, die sowohl am Smartphone als auch am Desktop gezockt werden und so manche Wartezeiten überbrücken können. Mittlerweile ist sowohl die Auswahl als auch die Qualität gestiegen, sodass ihr euch diese einmal ansehen könnt.



Interaktive Elemente sind schon seit sehr langer Zeit ein fester Bestandteil der Google Websuche. Damals beginnend mit dem Taschenrechner und diversen Umrechnern ging es später über Spiele, Karussells, diverse Tools und natürlich auch die allseits beliebten Eastereggs. An der Auswahl der Spiele hat man immer wieder einmal gearbeitet und sich tatsächlich nicht auf dem erreichten Stand ausgeruht, sondern immer wieder neue Titel gebracht oder bestehende überarbeitet.

Erst vor wenigen Tagen kam mit Google Block Breaker ein neuer Titel dazu, den wir euch natürlich ausführlich vorgestellt haben. Dieser ist es auch, der die Nutzer vielleicht zu weiteren Titeln führt, die innerhalb der Websuche darauf warten, dass die Nutzer eine Runde wagen. Derzeit stehen 11 verschiedene Spiele zur Verfügung, die natürlich kostenlos und mit nur einem Klick gestartet werden können.

Alle Spiele haben gemeinsam, dass es sich um Casual-Titel handelt, bei denen ihr sehr schnell einsteigen und diese auch jederzeit wieder abbrechen könnt. Die Spielprinzipien sind oftmals auf den ersten Blick klar oder es handelt sich um Klone von bekannten Titeln und Klassikern, die jedem Menschen bekannt sind. Gibt es doch einmal Unklarheiten, werdet ihr es einfach durch Ausprobieren herausfinden. In jedem Fall versprühen die Titel Kurzweil.









Diese Spiele könnt ihr in der Google Websuche zocken

Snake

Block Breaker

Drei gewinnt

Pac-Man

Minesweeper

Kreisel drehen

Gedächtnisspiel

Lustige Tatsachen

Quiz zum Tag der Erde

Tierlaute

Emoji Kitchen

Meine Favoriten sind Minesweeper sowie das neue Block Breaker, Fans von Klassikern werden aber auch mit Pac-Man und Solitaire auf ihre Kosten kommen. Dazu einige Quizspiele und schon seid ihr gut versorgt. Natürlich gibt es deutlich bessere Webseiten für diese Zwecke, aber die Google Websuche habt ihr praktisch immer dabei, denn jeder Titel ist nur eine Suchanfrage entfernt. Aber wie kommt ihr überhaupt zu den Spielen?

So könnt ihr spielen

Gebt einfach den Namen eines der Spiele in der Google Websuche ein. Noch über den Suchergebnissen wird es eine Box mit Vorschaubild und Spielen-Button geben. Ein Klick und schon geht es los. Direkt darunter werden alle weiteren Spiele aufgelistet, sodass ihr beispielsweise auch stets mit „Snake“ oder einem ähnlichen Begriff einsteigen könnt, falls euch ein Titel nicht einfällt. Happy Zocking!

