Pixel-Aktionen bei Amazon: 20 Prozent Rabatt auf Pixel 9 Smartphones + kostenlose Smartwatch, Abos & mehr

Googles Pixel 9-Smartphones sind jetzt seit gut einem halben Jahr auf dem Markt, erfreuen sich großer Beliebtheit und sind jetzt, kurz vor der Präsentation des Budget-Ablegers, wieder günstiger zu haben: Nur für wenige Tage hat Amazon an diesem Wochenende alle vier Geräte der Serie rabattiert und bietet euch zusätzliche Einsparungen oder Goodies in Form von Fitnesstracker, Smartwatches, Schutzhüllen und mehr an. Solltet ihr nicht verpassen.



Wer auf der Suche nach Google-Produkten ist, insbesondere den aktuellen Pixel-Smartphones, sollte regelmäßig einen Blick in den Google Store bei AmazonPixel 9 für 724 Euro – das sind 20 Prozent Rabatt. Zusätzlich gibt es 50 Euro Rabatt für Prime-Nutzer, weitere 50 Euro Rabatt für Prime Student-Nutzer und Amazon legt noch 60 Tage Audible gratis oben drauf. Außerdem gibt es das Pixel 9 Pro für 881 Euro – ebenfalls 20 Prozent Rabatt. Dazu gibt es 50 Euro Prime Student-Rabatt, 60 Euro Amazon Audible gratis sowie eine kostenlose Schutzhülle. Die Vorteile wechseln derzeit sehr schnell, aktuell gibt es noch Fitbit-Fitnesstracker oder auch Pixel Buds gratis. Da müsst ihr einfach mal selbst vorbeischauen.

Entscheidet ihr euch für ein größeres Modell, gibt es das Pixel 9 Pro XL für 1487 Euro – das sind 13 Prozent Rabatt. Außerdem legt Amazon euch 50 Euro Prime Student-Rabatt oben drauf, packt eine Gratis-Schutzhülle dazu und bietet euch 60 Tage Audible gratis. Soll es das Foldable sein, gibt es das Pixel 9 Pro Fold für 1834 Euro – das sind immerhin 4 Prozent Rabatt. Dazu gibt es ganze 100 Euro Prime Student-Rabatt sowie 60 Tage Audible kostenlos oben drauf.

Schaut euch auch die weiteren Aktionen im Google Store bei Amazon. Weil Google schon sehr bald das Pixel 9a vorstellen wird, ist auch in den nächsten Tagen mit Aktionen zu rechnen.

