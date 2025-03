Fuchsia ist tot: Googles neues Betriebssystem wird nicht mehr gebraucht – verliert alle Geräte und Plattformen

Treue Leser dieses Blogs werden das Betriebssystem Fuchsia noch kennen, das von Google seit vielen Jahren hinter verschlossenen Türen entwickelt wird und einfach nicht den Weg zur Nutzerschaft finden will. Nachdem es in den letzten zwei Jahren einige Hoffnung gegeben hat, können wir aber auch diese wohl wieder begraben. Jüngste Schritte zeigen, dass das Betriebssystem als Einzelprodukt wohl mehr als tot ist.



Es sind schon einige Jahre vergangen, seitdem Googles neues Betriebssystem Fuchsia durch die Tech-Welt ging und mehrmals einen regelrechten Hype ausgelöst hatte. Dieser wurde zwar niemals von Google selbst unterstützt, ganz im Gegenteil, aber dennoch waren sich viele Beobachter darin einig, dass sich hier das Betriebssystem der Zukunft in Entwicklung befinden wird. Eine Weiterentwicklung von Android und ChromeOS, das schlussendlich zu einer Vereinigung führen wird.

Kein Android-Ersatz

Mittlerweile wissen wir, dass Android ChromeOS ersetzen wird und es somit an dieser Stelle keinen Bedarf für Fuchsia gibt. Die über einen kurzen Zeitraum gepflegte Fuchsia-Oberfläche ist schon länger verschwunden und auch das einzige Einsatzgebiet beginnt nun zu bröckeln. Bisher wird Fuchsia nur auf Googles Smart Displays genutzt, allerdings in einer mehr als bescheidenen Form. So bescheiden, dass die meisten Nutzer nicht einmal wissen, dass sie es verwenden.

Versteckt auf Smart Displays

Aber Fuchsia ist nicht nur zurückhaltend unterwegs, sondern mit den Smart Displays auch nur auf einer alten Produktgruppe, für die sich eigentlich keiner mehr interessiert. Der Rollout war wohl mehr Alibi-Aktionismus als alles andere. Dennoch gab es Hoffnung darauf, dass der damalige Schritt zur Festigung der Fuchsia-Software beitragen wird und diese in der Zukunft auch auf anderen Geräteklassen eingesetzt werden kann. Doch leider fällt auch das aus.









Keine Smart Display-Zukunft

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass zukünftig Google TV als Smart Display-Betriebssystem eingesetzt werden soll. Damit wäre eine mögliche Zukunft von Fuchsia auf diesen Geräten endgültig vom Tisch. Nicht, dass sie das nicht schon vorher durch das Pixel Tablet mit dessen Android-Betriebssystem für Smart Displays gewesen wäre, aber damit ist auch der Sprung auf zukünftige Geräte in diesem Bereich mehr als unwahrscheinlich.

Keine Nutzung auf Smart Glasses

Aber Fuchsia wurde auch eher als Betriebssystem für neue Geräteklassen konzipiert, die zum Zeitpunkt der Entwicklung noch gar nicht existierten. Die enorme Modularität sollte dies ermöglichen. Mit den kommenden Smart Glasses steht eine solche Geräteklasse im Raum, für die Fuchsia zum Einsatz hätte kommen können. Und was ist daraus geworden? Google hat das Betriebssystem Android XR angekündigt und wird erneut Android zum Zug kommen lassen.

Fuchsia lebt in einzelnen Projektschritten weiter

Ich denke, wir sind uns einig, dass Fuchsia tot ist. Das Projekt mag noch existieren, aber als Einzelprodukt wird es wohl niemals starten. Aber das muss es auch gar nicht, denn Google hatte schon damals betont, dass es nur eine Spielwiese für Entwickler ist. Und wenn wir uns die damaligen Fuchsia-Vorzüge und die heutige Entwicklung ansehen, dann war die Aussage korrekt. Die damals gezeigte Fuchsia-Oberfläche schuf die Grundlage für die Android-ChromeOS-Vereinheitlichung. Der modulare Aufbau schuf die Grundlage für die folgende und heute etablierte Android-Modularität. Der Betriebssystem-Wechsel auf Smart Displays war ein Testlauf für den kommenden Betriebssystemwechsel von ChromeOS auf Android.

Und damit hat Fuchsia seine Ziele erreicht, wenn auch stets nur hinter den Kulissen.

