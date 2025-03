Google TV kommt auf Smart Displays: Das sind Googles vier aktuelle Betriebssysteme für Smart Displays

Google ist recht früh in den Markt der Smart Displays eingestiegen und hatte im Laufe der Jahre selbst einige Geräte auf den Markt gebracht, die sich allesamt recht ähnlich waren. Weniger einheitlich ging es bei der Software zu, denn obwohl die Geräteklasse noch gar nicht so alt ist, steht Google wohl schon jetzt vor dem Sprung auf das vierte Betriebssystem (!). Wir blicken einmal zurück.



Smart Displays sind vor nicht einmal zehn Jahren als Ableger der damals sehr populären Smart Speaker gestartet und waren diesen zunächst recht ähnlich – es waren praktisch Smart Speaker mit Display. Obwohl die Geräteklasse ein enormes Potenzial hat, scheinen das viele Menschen anders zu sehen und genauso wie die Smart Speaker-Entwicklung eingeschlafen ist, ist das auch bei den smarten Displays der Fall. Dennoch wird wohl auch Google an dieser Geräteklasse festhalten wollen.

Im Laufe der Jahre hat Google eine Handvoll Smart Displays auf den Markt gebracht, sowohl unter der Marke Google Home als auch Nest. Der letzte Hub liegt allerdings schon vier Jahre zurück und wenn man das Pixel Tablet dazuzählen möchte – das als angepriesene Stärke über dne Smart Display-Modus verfügt – sind wir auch da schon wieder zwei Jahre vom letzten Release entfernt. Das spricht nicht gerade für eine Erfolgsserie, aber darum soll es in diesem Artikel gar nicht gehen.

Viel interessanter ist, dass man Google-intern wohl nicht nur die Geräte nicht so ganz einer Abteilung zuordnen kann, sondern auch die Software. Obwohl der Durchbruch dieser Geräteklasse erst gut vier acht Jahre zurückliegt, könnte Google in Kürze bereits das vierte Smart Display-Betriebssystem einführen. Also im Durchschnitt alle zwei Jahre eine neue Softwareplattform. Das macht es sowohl Nutzern als auch Entwicklern nicht unbedingt einfach. Hier findet ihr einen schnellen Überblick.









CastOS

Die unter den Marken Google Home und Nest veröffentlichten Smart Displays sind mit dem Betriebssystem CastOS gestartet, das eine einfache Oberfläche für den Google Assistant bot und wohl genügend Flexibilität mitbrachte, um auf diesen Geräten eingesetzt zu werden. Wie der Name schon verrät, hat dieses Betriebssystem seine Ursprünge auf dem klassischen Chromecast. Und damit könnte sich auch ein Kreis schließen, wie ihr am Ende des Artikels lesen könnt.

Fuchsia

Im Laufe der letzten drei Jahre hat Google alle Smart Displays auf das Betriebssystem Fuchsia aktualisiert. Die meisten Nutzer dürften das nicht bemerkt haben und bis heute sind die Geräte damit die einzigen, die überhaupt das über viele Jahre in Entwicklung befindliche Betriebssystem nutzen.

Android

Mit dem 2023 gestarteten Pixel Tablet wollte sich Google in gleich zwei Bereichen neu aufstellen, ist aber doppelt gefloppt: Das sowohl als Tablet als auch Smart Display nutzbare Gerät ging so viele Kompromisse ein, dass es weder ein gutes Tablet noch ein gutes Smart Display gewesen ist. Als Betriebssystem kam Android zum Einsatz. Und mit diesem Flop, den man wohl nicht fortsetzt, endet die Geschichte von Android auf Smart Displays auch schon wieder. Zumindest Android in Reinform.

Google TV

Der neueste Clou dürfte Google TV auf Smart Displays sein, was sich in den letzten Monaten immer weiter abzeichnet. Zwar gibt es bisher keine offiziellen Informationen, doch es gibt hinter den Kulissen einige Hinweise und weil Google den Smart TV in ein Smart Display / Ambient Display verwandelt, wird es auch in die andere Richtung funktionieren. Google TV ist gemeinsam mit Android TV ein Android-Ableger. Und mit Google TV als Betriebssystem schließt sich auch der Kreis zum ersten Betriebssystem CastOS.

—

Ob Google TV das letzte Betriebssystem sein wird? Es ist zwar sehr passend, aber dennoch sollte man nicht darauf wetten 🙂

» Google TV auf Smart Displays: Überraschender Wandel für Googles Smart Display-Portfolio kündigt sich an

Letzte Aktualisierung am 2025-02-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!