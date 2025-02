Google TV auf Smart Displays: Überraschender Wandel für Googles Smart Display-Portfolio kündigt sich an

Google hatte unter dem Dach der Tochtermarke Nest eine Reihe von Smart Displays auf den Markt gebracht, denen zwar kein großer Erfolg beschert war, aber die Richtung für solche Geräte vorgegeben hatten. Nach dem letzten glücklosen Anlauf mit dem Pixel Tablet könnte in diesem Jahr die nächste Evolutionsstufe starten, die auf ein unerwartetes Betriebssystem setzt: Es spricht einiges dafür, dass Google TV zur Smart Display-Plattform wird.



Smart Displays sind eigentlich eine tolle Sache, doch die Entwicklung der Geräteklasse scheint regelrecht eingeschlafen zu sein – nicht nur bei Google. Google selbst hatte vor einigen Jahren mit den Nest Hubs einen Schwung an Geräten auf den Markt gebracht, doch die letzte Iteration aus dem Jahr 2021 liegt jetzt schon ganze vier Jahre zurück. Es folgt der Neustart mit dem Pixel Tablet im Jahr 2023, aber auch das liegt schon wieder bald zwei Jahre zurück und war weder ein gutes Tablet noch ein gutes Smart Display.

Und so bringt man nach Cast OS, Fuchsia und Android jetzt ein viertes Betriebssystem in Stellung, um den Smart Display-Markt anzugreifen: Laut den Beobachtern von 9to5Google arbeitet Google daran, die Smart TV-Plattform Google TV auf Smart Displays zu bringen. Tatsächlich wäre Google TV von der reinen Nutzung der Geräte näher dran als es ein normales oder abgespecktes Android sein könnte.

Für diese These spricht nicht nur der neue Fokus auf Google TV, das in diesem Jahr stark ausgebaut werden soll, sondern auch deren zusätzliche Funktionen. Die Plattform erhält einen deutlich aufgebohrten Ambient-Modus, der immer dann aktiv wird, wenn das Gerät nicht genutzt wird. Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Wochen spekuliert, dass Google den Fernseher zum Smart TV wandelt und die Spekulation von 9to5Google scheint das jetzt in umgekehrter Richtung zu bestätigen.

Vermutlich wird es nicht unter dieser Bezeichnung auftreten, aber wenn man das erfolgreiche Produkt auf neue Smart Displays bringt, spart man sich gleich einiges an Kosten für die Entwicklung und den Betrieb einer neuen Plattform. Ob es in diesem Jahr neue Smart Displays von Google geben wird, ist unterdessen noch nicht bekannt. Sollten sich die Pläne als korrekt erweisen, wäre auch das spontan abgesagte Pixel Tablet 2 zumindest nachvollziehbar.

